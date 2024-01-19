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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

أولياء أمور مصر : نطالب التعليم بإجراءات رادعة لوقف "الغش بتليجرام"

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

عبرت داليا الحزاوي مؤسس ائتلاف اولياء امور مصر ،  عن رفضها وإستياءها لإستمرار أزمة تداول أسئلة وإجابات امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 عبر جروبات شاومينج على تليجرام .

وقالت داليا الحزاوي مؤسس ائتلاف اولياء امور مصر : للأسف هذا المشهد يتكرر يوميا مما يلزم معه ان ندق  ناقوس الخطر لمواجهة هذه الظاهرة المستفحلة ، التي تسبب احباط للطالب المجتهد ، وتعطي الطالب الكسول والفاشل حق ليس حقه وتضرب بعرض الحائط مبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب
 

وأضافت داليا الحزاوي مؤسس ائتلاف اولياء امور مصر : يجب الانتباه جيدا إلى أن ظاهرة الغش تحتاج محاربتها في جميع السنوات الدراسية ، مشيرةً إلى ضرورة تكامل الجهود للقضاء عليها .

وأكدت داليا الحزاوي مؤسس ائتلاف اولياء امور مصر ، أنه يلزم ان تقوم الاسرة أولاً بغرس القيم الاخلاقية في نفوس الابناء منذ الصغر  وان تدرك أن الابناء لهم قدرات مختلفة عن أقرانهم وأخوتهم ، وبالتالي لا يجب أن تضغط الأسرة علي الابن  وتهدده بالعقاب الجسدي اذا لم يتفوق في الدراسة ، لأن هذا يضطره إلى اللجوء للتفوق بأي وسيلة حتى لو غير مشروعة حتي لا ينال العقاب
 

كما أكدت داليا الحزاوي مؤسس ائتلاف اولياء امور مصر ، أنه يلزم على اولياء الأمور متابعة ابنائهم في الدراسة ،  فالعملية التعليمية تحتاج للتعاون بين البيت والمدرسة ، وأضافت : كما يجب علي الوزارة ان تتخد إجراءات رادعة ضد من يحاول الغش أو يساعد في الغش وذلك في جميع المراحل الدراسية 
 

وقالت : يمكن التفكير في عمل امتحانات متكافئة الصعوبة حتى يصعب الغش في الامتحانات ، ونرجو توفير خط ساخن للإبلاغ عن صفحات الغش حتى يتم تعقبها وتوقيع أقصي عقوبة على ما يقوم بإدارتها .


واختتمت الحزاوي بيانها قائلة : أرجو من كل المعلمين في اللجان ألا تأخذهم الشفقة بأي طالب يتم ضبطه أثناء الغش 
، لأن هذا الطالب سيعتاد على عدم المذاكرة ويعتمد علي الغش في حالة عدم عقابه
 

وكان قد تقدم المهندس عبد السلام خضراوى عضو مجلس النواب بطلب إحاطة إلى المستشار حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى حول أزمة  تسريب امتحانات الصف الثالث الاعدادي 2024 على تليجرام بعد توزيعها في اللجان  

وأكد "خضراوى" أن هذه ظاهرة  تسريب امتحانات الصف الثالث الاعدادي 2024 على تليجرام بعد توزيعها في اللجان  ،  أصبحت تتكرر بصورة خطيرة وفشلت وزارة التربية والتعليم فى مواجهتها مؤكداً أن ما يحدث من حالات غش يعد بمثابة ظلم للطلاب المجتهدين الذين يتساوون في نهاية المطاف مع غيرهم من الطلاب المهملين لدراستهم .

 

وقال المهندس عبد السلام خضراوى : إن الدكتور رضا حجازي كان قد تعهد في تصريحات له باتخاذ الوزارة جميع الإجراءات التي تضمن عدم تسريب امتحانات الصف الثالث الاعدادي 2024  أو أي امتحانات أخرى ، ولكن اتضح أن هذه الإجراءات لم تكفل القضاء على هذه الظاهرة الخطيرة التي استمرت على مدى السنوات الماضية مطالباً من الوزير الكشف عن جميع الحقائق الخاصة بتسريب الامتحانات وكيفية القيام بتصوير أسئلة وبثها على صفحات الغش الإلكترونى.

 

وحذر المهندس عبد السلام خضراوى من استمرار ظاهرة الغش أو تصوير أسئلة الامتحان في أي مادة مطالباً بتطبيق القانون بكل حسم وقوة ومحاكمة كل من يثبت قيامهم بتسريب الامتحانات والإخلال بأعمال الامتحانات .

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