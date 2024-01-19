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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الكشف على 1409 مواطنين مجانا في قرية أم الرزق بدمياط

قافلة طبيه بدمياط
قافلة طبيه بدمياط

أطلقت مديرية الصحة بدمياط ، قافلة طبية بقرية أم الرزق بمركز كفر سعد خلال يومى الأربعاء والخميس من هذا الأسبوع ، تردد عليها ١٤٠٩مواطنين . 

وأشار البيان الصادر عن المديرية إلى أن القوافل التى يتم اطلاقها أسبوعيًا والتى تستهدف الوصول إلى الخدمات الطبية والعلاجية إلى اهالى قرى بمراكز المحافظة ،وفقًا للخطة المعدة مسبقاً ، تتضمن عيادات متنقلة بكافة التخصصات الطبية ومعمل ووحدتين للأشعة وصيدلية لصرف العلاج اللازم بالمجان..

وتم خلال القافلة توقيع الكشف الطبى على ١٤٠٩مواطن،  تم تحويل ٢٣ حالة من بينهم لتلقى العلاج اللازم بالمستشفيات وكذا استصدار قرارات علاج على نفقة الدولة لعدد ٦ حالات ، كما تم إجراء ٤٣٧ تحليل بمعمل الدم و ٥٦ تحليل بمعمل الطفيليات  و فحص ٥٣حالة بالأشعة و ٥٩ حالة أخرى بالسونار وأيضًا فحص ١٦٠ حالة بمبادرة " افحص واطمن " للكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر و عقد ١٠ ندوات توعوية على هامش القافلة تردد عليها ١٦٥ مواطن.

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دمياط الخدمات الطبية والعلاجية التخصصات الطبيه الخدمات الطبية و الضغط والسكر الصحة بدمياط السونار

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