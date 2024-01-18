صحة دمياط تحصد المركز الأول بالمبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة

أعلنت مديريه الصحه بدمياط في بيان صادر عنها، انه محافظة دمياط تحصد المركز الأول بالمبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة والكشف المبكر عن أورام الثدي لعام ٢٠٢٣



تم ذلك خلال العام الماضي استبيان وفحص ٤٥٠٦٠٩ سيدة وفتاة فوق ١٨ عام من خلال الفرق الثابتة بمراكز ووحدات طب الأسرة والفرق المتنقلة بجميع أنحاء المحافظة.

يأتى ذلك في إطار توجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان و الدكتور محمد حساني مساعد معالي وزير الصحة والسكان لمشروعات ومبادرات الصحة العامة

وتحت إشراف الدكتور السيد أحمد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة والسكان

والدكتورة دينا أبوصير مدير إدارة الرعاية الأساسية ومنسق المبادرات الرئاسية للصحة العامةوالدكتورة رانيا الديب منسق مبادرة صحة المرأة بالمديرية



