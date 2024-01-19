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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أحمد حسن : منتخبنا المصري يحتاج لاعبا من الجيل التاريخي للتتويج بأمم أفريقيا

صدى البلد

طرح أحمد حسن نجم منتخب مصر السابق سؤالًا للجمهور عبر حسابه الشخصي علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك


 

وكتب أحمد حسن:"لاعب من الجيل التاريخي يحتاجه منتخبنا حاليًا للتتويج بكأس أمم إفريقيا 2023 🤔".


 

وتعادل منتخب مصر مع غانا بهدفين لكل فريق، فى المباراة التى جمهت بينهما امس الخميس،  على ملعب فيلكسبوانى، فى الجولة الثانية ببطولة أمم إفريقيا كوت ديفوار 2023.


 

سجل هدفي منتخب مصر عمر مرموش ومصطفى محمد في الدقائق 69 و74، بينما سجل محمد قدوس هدفي غانا فيالدقائق 45+3 و71.

ترتيب المجموعة الثانية

الرأس الأخضر 3 نقاط

مصر نقطتين

موزمبيق نقطة واحدة

غانا نقطة واحدة

ومن المقرر أن يلتقى منتخب مصر امام الرأس الأخضر يوم الإثنين المقبل 22 يناير 2024، العاشرة مساءً بتوقيتالقاهرة. 

بطولة أمم إفريقيا تعادل منتخب مصر كوت ديفوار مصطفي محمد نجم منتخب مصر الجولة الثانية أحمد حسن

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