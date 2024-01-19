صدور ترجمة عربية لمرجع أكسفورد في الدراسات القرآنية

صدر حديثا، مرجع أكسفورد في الدراسات القرآنية، وتمت ترجمة هذا المرجع على يد باحثين مصريين، هما الدكتور حسام صبري، عضو هيئة التدريس بقسم الدراسات الإسلامية باللغة الإنجليزية بكلية اللغات والترجمة جامعة الأزهر، ومصطفى الفقي، باحث ومترجم له عدد من الأعمال المنشورة على موقع مركز تفسير للدراسات القرآنية.

وقدم لترجمة هذا المرجع، الدكتور عبد الرحمن حللي، أستاذ الدراسات القرآنية. وكان الأصل الإنجليزي.

وصدر في عام 2020 بتحرير البروفيسور محمد عبد الحليم: أستاذ كرسي الملك فهد للدراسات الإسلامية بكلية الدراسات الشرقية والإفريقية بجامعة لندن، وصاحب الترجمة الإنجليزية الشهيرة للقرآن، بالاشتراك مع د. مصطفى شاه: عضو هيئة التدريس بقسم اللغات والثقافات واللغويات بكلية الدراسات الشرقية والإفريقية بجامعة لندن.

جاءت ترجمة هذا السفر الضخم فيما يزيد على 1600 صفحة حوت ثمانية أبواب موزعة على سبعة وخمسين فصلاً، كتبها عدد من الباحثين البارزين في حقل الدراسات القرآنية على مستوى العالم. وهذا المرجع عمل ضخم هو الأوسع في بابه مقارنة بغيره من المراجع وفي مقدمتها مرجع كمبردج، ومرجع بلاكويل.

وتناول الباب الأول وضع الدراسات القرآنية، والثاني المحيط التاريخي للقرآن، والثالث الانتقال النصي، والجمع القرآني، والمخطوطات، والنقوش والإصدارات المطبوعة، والرابع: الأبعاد البنيوية والأدبية في القرآن، والخامس: موضوعات القرآن ومحاوره الكبرى، والسادس: القرآن في ضوء السياق: الترجمة والثقافة، والسابع: الدرس التفسيري: الدراسات العلمية والتفاسير المبكرة والكلاسيكية والحديثة، وجاء الباب الأخير: بعنوان تفسير القرآن: الخطابات، والبُنى، والتأويل.

وأشاد عدد من الباحثين الغربيين بعمل المحررين اللذين استطاعا التغلب على مشكلة تعدد المؤلفين فجاء المرجع متصلا في موضوعاته وأفكاره كما لو خرج من مشكاة واحدة مما حدا بالبعض إلى وضعه في رتبة دائرة المعارف القرآنية الصادرة باللغة الإنجليزية بوصفهما مرجعين موسوعيين لا غنى عنهما لأي مؤسسة علمية.