انشقاق داخل مجلس الحرب الإسرائيلي.. آيزنكوت يؤيد صفقة لتبادل الأسرى

قالت مراسلة قناة القاهرة الإخبارية من القدس المحتلة، دانة أبو شمسية، إن التصريحات التي يطلقها رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بشأن الحرب في غزة، تؤثر على الحكومة الإسرائيلية الائتلافية وتزيد حالة الانقسام والشقاق، موضحة: "تصريحات آيزنكوت الأخيرة جاءت بعد أن فقد نجله في إحدى العمليات لاسترداد المحتجزين".

وأضافت "أبو شمسية"، خلال رسالة على الهواء، أن "آيزنكوت" يرى أن مزيدا من الضغط العسكري على فصائل المقاومة الفلسطينية لن يفضي إلى شيء وأنه لاسترداد المحتجزين لا بد من التوصل لصفقة تبادل الأسرى وذلك بالتوافق مع "حماس"، ما ينعكس على مجلس الحرب الإسرائيلي ويزيد حدة التوتر والانقسام.

وتابعت مراسلة قناة "القاهرة الإخبارية": "وجهة نظر نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي، أنه بمزيد من الضغط العسكري على حماس قد يتم التوصل إلى صفقة لتبادل الأسرى، وهو ما يتعارض مع وجهة نظر آيزنكوت، عضو مجلس الحرب".

واستطردت: "هذا التضارب في وجهات النظر خطأ فادح تقع فيه إسرائيل، والخلافات الحادة تعمق الخلاف داخل حكومة الاحتلال، خاصة بين نتنياهو وآيزنكوت، ما قد يؤدي إلى حل حكومة الحرب والطوارىء وبالتالي سينعكس ذلك على مجريات الحرب، وميل المستوطنين للاتفاق على صفقة تبادل أسرى".