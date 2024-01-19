صرف مكافأة لجميع العاملين.. وتحويل سيارة فولكس إلى كهربائية| جامعة حلوان في أسبوع

رئيس جامعة حلوان:

مضاعفة قيمة الجوائز المالية للفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى في مسابقة مسرح المنوعات

نعمل على تخفيف الأعباء المالية عن الموظفين والإداريين في ظل الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد

الجامعة بها أكثر من ١١٠٠ برنامج جديد

شهدت جامعة حلوان على مدار الأسبوع المنقضي، العديد من الأخبار والأحداث المهمة، التي لفتت انتباه المتابعين المهتمين بـ أخبارها، سواء على مستوى الطلاب، أو أعضاء هيئة التدريس.

ويستعرض موقع صدى البلد، أبرز ما شهدته جامعة حلوان من أخبار وأحداث وتصريحات منذ بداية الأسبوع.

ومع بداية الأسبوع اختتمت الإدارة العامة لرعاية الشباب بجامعة حلوان مسابقة مسرح المنوعات التي نظمتها بمشاركة كليات الجامعة، وذلك تحت رعاية وحضور الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة والدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

حضر المسابقة عمداء الكليات، في إطار حرص الجامعة على تنظيم الأنشطة الطلابية والفنية التي تسهم في إثراء الحياة الثقافية وتنمية مواهب وقدرات الطلاب.

وفي تصريح له أكد الدكتور السيد قنديل على أهمية تشجيع مشاركة الطلاب في الأنشطة المختلفة لما لذلك من دور كبير في صقل مواهبهم وتنمية شخصياتهم، بالإضافة إلى تعزيز التواصل الاجتماعي وروح العمل الجماعي.

وأعلن الدكتور قنديل مضاعفة قيمة الجوائز المالية للفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى في المسابقة، وذلك تشجيعا للطلاب على المشاركة والإبداع. مشيرا إلى أن الجامعة حريصة على دعم الأنشطة الطلابية بكافة السبل.

وأعرب عن سعادته بالمستوى المتميز الذي ظهر عليه الطلاب المشاركون في المسابقة، متمنيا لهم مزيدا من التقدم والنجاح.

أسفرت نتائج المسابقة " غناء جماعي" فاز بالمركز الأول كلية الآداب، والمركز الثاني كلية الحقوق.

بينما جاءت نتيجة مسابقة العزف الجماعى كالتالي، فاز بالمركز الأول كليه تجاره bis، والمركز الثانى كليه هندسه المطريه، والمركز الثالث كليه التجاره واداره الاعمال.

وجاءت نتيجة مجال الفنون الاستعراضية، حيث حصل على المركز الأول كليه علوم الرياضة، والمركز الثاني كليه التجارة وإدارة الأعمال، والمركز الثالث كليه التربيه الموسيقيه.

كما جاءت نتيجة مجال المسرح الغنائي، حيث فاز بالمركز الأول كلية علوم الرياضة بنين، والمركز الثاني، كليه تجاره bis، والمركز الثالث كلية الآداب.

وفى مجال المسرح فاز بالمركز الأول كلية الحقوق، والمركز الثاني كلية هندسة حلوان، والمركز الثالث مناصفة بين كلية هندسة المطريه، وكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي.

حيث شاركت كليات (كلية الاقتصاد المنزلي، كلية التربية، كلية الطب، كلية التمريض، كلية تكنولوجيا والتعليم، كليه الفنون التطبيقيه، كليه هندسه حلوان، كلية الخدمة الاجتماعية، كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي، كليه التجاره واداره الاعمال، كلية هندسة المطرية، كلية السياحة والفنادق، كلية الاداب، كليه تجاره Bis ، كليه الحقوق ، كليه التربيه الموسيقيه، كلية علوم الرياضة بنين، وبنات).

وفي منتصف الأسبوع أعلنت جامعة حلوان برئاسة الدكتور السيد قنديل، رئيس الجامعة، على صرف مكافأة ألف جنيه لجميع العاملين بالجامعة وكذلك( العمالة المتعاقدة - الموديلات - المنتدبين ندبا كاملا من الخارج الى الجامعة- المراكز والوحدات الإنتاجية - المكافآت الشاملة والاستعانة)، بمناسبة انتهاء الفصل الدراسى الاول 2023-2024.

وتم اتخاذ هذا القرار بهدف تخفيف الأعباء المالية عن الموظفين والإداريين في ظل الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد، ويأتي هذا القرار في إطار العناية الكبيرة التي توليها جامعة حلوان لمصلحة موظفيها.

كما أكد رئيس جامعة حلوان، على التزام الجامعة بدعم جميع منتسبيها واحترامها لجهودهم الجادة والمخلصة في خدمة الجامعة، مشيرا إلى أهمية العاملين في تعزيز مكانة الجامعة وأعرب عن تقديره العميق للدور الذي يقومون به.

كما أعلنت الجامعة ان الصرف للفئات التالية حيث تصرف بنسبة التواجد الفعلي عن الفترة من ١-١١-٢٠٢٣ حتى ٣١-١٢-٢٠٢٣، وتصرف للأمراض المزمنة وإصابة العمل وإجازات الوضع.

لا يتم الصرف للفئات التالية ( مدد الإجازات الخاصة بدون مرتب بجميع انواعها، لمن وقع عليه جزاءات أو انقطاعات أكثر من خمسة أيام ، العاملين بالكادر الطبي) ، كما تصرف للإداريين بمستشفى بدر من مواردها الخاصة.

ومع نهاية الأسبوع وقعت جامعة حلوان وهيئة قضايا الدولة اليوم الثلاثاء بروتوكول تعاون مشترك يهدف إلى تعزيز التعاون العلمي والأكاديمي والبحثي بين المؤسستين.

وقع البروتوكول عن جانب جامعة حلوان الدكتور السيد إبراهيم قنديل رئيس الجامعة، بينما وقع عن هيئة قضايا الدولة المستشار مسعد عبد المقصود الفخراني رئيس الهيئة.

وفى بداية كلمته رحب الدكتور السيد قنديل بالمستشار مسعد عبد المقصود والوفد المرافق له، كما أعطى رئيس الجامعة نبذة تعريفية عن تاريخ جامعة حلوان العريق حيث تعد الجامعة صرح علمي حكومي عريق، موضحا ان الجامعة بها أكثر من ١١٠٠ برنامج جديد.

كما أوضح رئيس جامعة حلوان ان الجامعة تضم العديد من الكليات والمعاهد العلمية المتميزة، وبها العديد من المراكز البحثية التي تساهم في تعميق مفاهيم الثقافة والتعليم بصفة عامة والثقافة القانونية بصفة خاصة.

واستكمل كلمته أن جامعة حلوان موزعة على أكثر من ١٥ مكان فى انحاء الجمهورية وتضم كل التخصصات المتفردة.

ومن جانبه، أشار المستشار الفخراني إلى أهمية هذا التعاون في تعزيز البحث العلمي وتبادل الخبرات بين المؤسستين، خاصة في المجالات ذات الصلة بالعلوم القانونية والقضائية.

ويركز بروتوكول التعاون على المشاريع البحثية المشتركة وتبادل الأساتذة والخبراء والمتدربين، إلى جانب تنظيم المؤتمرات وورش العمل المشتركة، كما يتضمن البروتوكول إنشاء لجنة مشتركة بين المؤسستين لوضع الخطط والبرامج التنفيذية.

كما اتفق الطرفان على إنشاء قسم قضائى بالجامعة، ويأتي توقيع هذا البروتوكول في إطار حرص المؤسستين على تعميق التعاون المثمر بينهما، والارتقاء بمستوى البحث العلمي في مجالات القانون والعدالة، بما يعود بالنفع على المجتمع المصري.

وافقت جامعة حلوان برئاسة الدكتور السيد قنديل، على تمويل؛ لتنفيذ الفكرة المقدمة من الدكتور إبراهيم لطفي محمد، عميد كلية التكنولوجيا والتعليم جامعة حلوان، والأستاذ بقسم تكنولوجيا السيارات، بشأن تحويل سيارة فولكس ملاكي تعمل بالوقود إلى سيارة تعمل بالطاقة الكهربية.

تحويل سيارة فولكس ملاكي الي سيارة تعمل بالطاقة الكهربية

وقال الدكتور إبراهيم لطفى، إلى جرت الموافقة على تمويل لتنفيذ تحويل سيارة فولكس ملاكي إلى سيارة تعمل بالطاقة الكهربية، وأن ذلك يأتي في اطار التطور الذي يشهده قسم تكنولوجيا السيارات و برنامج السيارات الهجين بالكلية.

وأضاف أن الكلية قد تقدمت سابقا بمقايسة لتحويل السيارة الفولكس الموجودة في الكلية للعمل بالطاقة الكهربائية بعد تجديدها واستبدال بعض الأجزاء منها، ليكون نظام الإدارة يعتمد على الطاقة الكهربائية.

وأوضح عميد كلية التكنولوجيا والتعليم جامعة حلوان، اننا نتبع سياسة الدولة للتحول الي الطاقة النظيفة و تقليل الملوثات وكذلك نعمل علي توظيف طاقات الطلاب وإبداعاتهم في المشاريع المفيدة التي تعود ثمارها عليهم وعلى وطنهم ككل.

كما ثمن الدكتور إبراهيم، مجهود الجامعة في دعمها للمشاريع التطبيقية المفيدة للطلاب وللمجتمع، مشيرا إلى أن التمويل ممنوح من قبل الجامعة للكلية يبلغ ربع مليون جنيه.

ونوه بأن المشتركين في تحويل السيارة الفولكس الملاكي إلى سيارة تعمل بالطاقة الكهربية طلاب برنامج تكنولوجيا السيارات الهجين وقسم تكنولوجيا السيارات تحت إشراف أعضاء هيئة التدريس بالكلية بالنسبة لقسم السيارات الدكتور إبراهيم لطفي عميد كلية التكنولوجيا والتعليم جامعة حلوان والأستاذ بقسم السيارات و الدكتور خالد عبدالواحد المدرس بقسم تكنولوجيا السيارات والدكتور ياسر فتوح المدرس بقسم تكنولوجيا السيارات ويشارك من قسم تكنولوجيا الكهرباء الأستاذ الدكتور حسام يوسف و الأستاذ الدكتور محمد مصطفي.