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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

اندلاع حريق أعلى فندق شهير في الدقي

صدى البلد

تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية في مديرية أمن الجيزة، بلاغًا بنشوب حريق أعلى فندق شهير في منطقة الدقي، وتجري قوات الحماية المدنية أعمال السيطرة عليه.


ونشب منذ قليل حريق أعلى فندق شهير في منطقة الدقي بمحافظة الجيزة، وعلى الفور توجهت قوات الحماية المدنية مدعومة بسيارات الإطفاء للسيطرة عليه، وتم فرض الكردون الأمني وتجري الآن أعمال السيطرة عليه و العمل على وقف الحريق

 

يذكر أن شارع 26 يوليو في منطقة وسط البلد بمحافظة القاهرة، شهد الثلاثاء اندلاع حريق فى أحد محلات الملابس.

قامت على الفور  تم الدفع بقوات الحماية المدنية من أجل إخماد السنة ألهب و النيران و السيطرة على الحريق.


الأجهزة الأمنية في محافظة القاهرة  ، كانت قد تلقت بلاغاً يفيد أحد محلات الملابس في شارع 26 يوليو بمنطقة وسط البلد.


وسرعان ما توجهت قوة أمنية رفقة قوات الحماية المدنية إلى موقع الحادث؛ وذلك من أجل عمل التحريات والفحوصات اللازمة حول الحريق، والعمل على إخماد ألسنة اللهب والنيران قبل أن تمتد إلى المناطق المجاورة.


وجرى فرض كردون أمني حول محيط نشوب الحريق داخل أحد محلات الملابس في شارع 26 يوليو بمنطقة وسط البلد في القاهرة؛ وذلك من أجل محاصرة النيران ومنع امتدادها إلى المناطق المجاورة، للحفاظ على سلامة وأمان الجميع.

 

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