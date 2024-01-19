الخطيب يصل إلى مقر احتفالية جلوب سوكر بالإمارات

وصل محمود الخطيب، رئيس النادي الاهلي إلى مقر الاحتفالية التي تقيمها مؤسسة "جلوب سوكر" مساء اليوم بدولة الإمارات العربية، في حضور كوكبة من كبار مسئولي ونجوم كرة القدم في العالم، الذين تم توجيه الدعوة إليهم لحضور الحفل.

ينافس الأهلي على جائزة «جلوب سوكر» لأفضل نادٍ في الشرق الأوسط، في الاستفتاء الذي أقيم خلال الأيام الماضية.



وحقق الأهلي عدة بطولات محليًّا وقاريًّا في عام 2023، حيث حصد 5 ألقاب وهي دوري أبطال إفريقيا والدوري المحلي وكأس مصر ولقبين لبطولة كأس السوبر المحلية، والمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية التي أقيمت بالمغرب في فبراير الماضي، بالإضافة إلى المشاركة في كأس العالم للأندية الأخيرة التي أقيمت بالسعودية والتتويج بالميدالية البرونزية.

