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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

كاف يتغنى بـ تريزيجيه بعد تألقه أمام منتخب غانا

محمود حسن تريزيجيه
محمود حسن تريزيجيه

اختار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" أسيست نجم منتخب مصر محمود تريزيجيه لزميله مصطفى محمد ضد منتخب غانا، كـ"تمريرة اليوم" في بطولة إفريقيا 2023 .

وأشاد الحساب الرسمي للاتحاد الأفريقي لكرة القدم بتألق النجم المصري محمود حسن تريزيجيه لاعب الفراعنة أمام غانا والذى تمكن من صناعة هدف خلال اللقاء الذي انتهى بالتعادل 2-2.

كان حساب «كاف» الرسمي على موقع "إكس"، نشر صورة عن"أسيست تريزيجيه"، وعلق عليه قائلًا: "تمريرة اليوم من نصيب محمود حسن تريزيجيه نجم المنتخب المصري"، الذي قاد الفراعنة للعودة في النتيجة ولنقطة ثمينة"

وتعادل منتخب مصر مع منتخب غانا إيجابيا بهدفين لكل منتخب خلال المباراة التي أقيمت بينهما امس الخميس على ملعب فيلكس أوفوي بوانيي في مدينة أبيدجان بكوت ديفوار ضمن منافسات المجموعة الثانية لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2023.

ومن المقرر أن يلتقى منتخب مصر امام الرأس الأخضر يوم الإثنين المقبل 22 يناير 2024، العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة. 

ويحتل منتخب مصر المركز الثاني في ترتيب فرق المجموعة برصيد نقطتين من تعادلين، وتتصدر كاب فيردي بـ3 نقاط، وموزمبيق ثالثًا وغانا رابعًا بنقطة واحدة لكل منتخب.

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