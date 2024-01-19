دراسة صادمة| هذه المدن ستتحول إلى أشباح بعد أعوام.. ما القصة؟

أثارت دراسة جديدة، العالم مؤخرا، بتفاصيل عما يمكن أن يشهده العالم خلال السنوات القادمة، حيث أكدت أن "الآلاف من المدن الأميركية قد تصبح مدن أشباح بحلول عام 2100".. فما القصة؟

وفقا لموقع "Sciencealert"، فإنه في عام 2100، من المرجح أن يبدو العالم مختلفا اختلافا جذريا عما هو عليه اليوم، إما من خلال إعادة تشكيله بواسطة القوى الطبيعية المدفوعة بتغير المناخ.

اختفاء هذه المدن بعد أعوام

وأضافت الدراسة، أن مدننا قد تبدو مختلفة تماما أيضا، وقد يكون بعضها ظلالاً لما كانت عليه في السابق، وبحلول نهاية القرن، سيواجه ما يقرب من نصف المدن الأميركية البالغ عددها حوالي 30 ألف مدينة نوعا من الانخفاض السكاني، حيث ستخسر ما بين 12 إلى 23% من سكانها المقيمين.

ووفقا للتحليل، من المرجح أن تشبه هذه المدن المستقبلية مجتمعات ممزقة أو ضعيفة أو مترامية الأطراف أكثر من مدن الأشباح الكاملة، مع تحول السكان داخل المدن وفيما بينها. وهذا ما لم تتمكن الحكومات المحلية ومخططو المدن من الاستجابة والتكيف مع الاحتياجات المتغيرة لسكانها.

فيما يحذر الباحثون من أن آثار هذا الانخفاض الهائل في عدد السكان ستجلب تحديات غير مسبوقة، ما قد يؤدي إلى انقطاع الخدمات الأساسية مثل النقل والمياه النظيفة والكهرباء والوصول إلى الإنترنت مع تقلص المدن وشيخوخة السكان.

كما قد يؤدي الانخفاض السكاني في بعض الأحياء إلى إغلاق محلات البقالة أبوابها، ويمكن كذلك للبنية التحتية المهملة في البلدات المتضائلة أن تترك المجتمعات بدون مياه نظيفة.

ماذا سيحدث في 2100؟

أظهرت الدراسة أيضا، إمكانية تدهور المدن بشكل كبير في المستقبل، مما ينذر بفقدان السكان وفقدان الاستقرار العمراني. وبحسب تلك الدراسة، يمكن أن تتأثر المدن بنسبة تفوق بكثير ما هو متوقع حالياً.

وقد قام الباحثون بتعريف المدن بناءً على التعريف الذي يستخدمه مكتب الإحصاء الأميركي، حيث يشير إلى أنها تجمعات سكانية في مناطق مختلفة مثل الأحياء والقرى والبلدات، بالإضافة إلى المدن الكبرى.

وفي الوقت الحاضر، تتوقع التحاليل أن يفقد 43% من المدن الأميركية سكانها، وهذا الرقم من المتوقع أن يرتفع بشكل كبير خلال القرن الحالي.

وتشير الدراسة أيضًا إلى أنه وفقًا للسيناريو المناخي النموذجي، فإن ما يصل إلى 64% من المدن قد تشهد تراجعًا في عدد السكان بحلول عام 2100.

ومن المحتمل أن تتأثر المناطق الشمالية الشرقية والغربية الأوسط بشكل كبير بفقدان السكان، وعلى الرغم من نمو ولايتي تكساس ويوتا حاليًا، إلا أنه من المتوقع أن تواجه هاتين الولايتين مشكلة مماثلة في بعض مدنهما بحلول عام 2100.