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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أفضل صفقة بالعالم.. أوكرانيا: أعطونا الأموال والأسلحة ونرسل جيشنا ضد روسيا

وزير الخارجية الأوكراني
وزير الخارجية الأوكراني ديمتري كوليبا

قال وزير الخارجية الأوكراني ديمتري كوليبا إن سلطات كييف تعرض على الغرب "أفضل صفقة في العالم" من خلال إرسال جنودها للقتال ضد روسيا مقابل الأسلحة والأموال الأمريكية. 

وأكد وزير الخارجية الأوكراني لوكالة "بلومبرج" الأمريكية، أن "الشيء الأهم في هذه الحالة هو أن تنقذ الولايات المتحدة حياة جنودها".

ووصف كوليبا القتال مع القوات المسلحة الروسية مقابل الأسلحة والأموال الأمريكية بأنه صفقة جيدة، مضيفا أثناء حديثه للصحفيين في دافوس: "نحن نعرض عليكم أفضل صفقة في العالم: لا تضحي بجنودك، أعطنا الأسلحة والمال، وسنقوم بكل العمل".

وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، تعليقا على إمدادات الأسلحة للجيش الأوكراني، إن معظم الأموال التي خصصها الكونجرس لمساعدة أوكرانيا تنفق داخل الولايات المتحدة وهذا يدعم الشركات الأمريكية والعمال الأمريكيين العاديين.

كما اعترفت رئيسة مكتب الإدارة والميزانية بالبيت الأبيض، شالاندا يونج، في وقت سابق بأن معظم الأموال المخصصة لأوكرانيا تذهب إلى المجمع الصناعي العسكري الأمريكي، الذي يوفر، من بين أمور أخرى، وظائف جديدة.

وتحدث مساعد الرئيس الأمريكي للأمن القومي جيك سوليفان عن كيفية تسليم الأسلحة: تستخدم الإدارة الأموال التي خصصها الكونجرس لتجديد احتياطياتها من الأسلحة الأمريكية عندما يتم إرسال الأسلحة منها إلى أوكرانيا.

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