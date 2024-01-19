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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بطولة الجمهورية.. زمالك 2007 يفوز على زد بركلات الترجيح 17 - 16

الزمالك
الزمالك

فاز فريق الزمالك لكرة القدم مواليد 2007، على نادي زد بركلات الترجيح 17 - 16، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الجمعة على مجمع ملاعب الراحل إبراهيم يوسف بمقر القلعة البيضاء ضمن الجولة العشرين لبطولة الجمهورية للناشئين.

وكان الوقت الأصلي للمباراة انتهى بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق، وتم الاحتكام لركلات الترجيح وفقاً للائحة.

سجل هدفي الزمالك في الوقت الأصلي محمد حمد، وأحرز ركلات الترجيح للزمالك كل من، محمد عبد الونيس، وخالد السيد، ومحمد فرج، وزياد كمال، وزياد مدحت، ومحمد حمد، بواقع ركلتين لكل لاعب، وأحمد حسن، وأحمد إبراهيم، وصلاح محمود، ونور إيباء، ومحمد إيهاب، بتسجيل ركلة لكل منهم.

وقدم لاعبو الزمالك مباراة قوية، واستطاعوا تحويل التأخر بهدفين إلى التعادل، وأهدروا عدة فرص كانت كفيله بخروج الفريق فائزاً.

وحرص محمد حلمي رئيس قطاعات الناشئين وحسين عبد اللطيف نائبه، و جمال حمزة المدير الفني للقطاع وحازم إمام نائب رئيس القطاع على مؤازرة الفريق من الملعب.

و شهدت المباراة حضور محمد طارق ورامي نصوحي عضوي مجلس الإدارة إدارة النادي.

ويقود فريق 2007 كل من، أحمد رزق مديراً فنياً، وأحمد محمد جمال مدرب مساعد، وياسر سعد مدرباً لحراس المرمى، ومجدي قاصد إدارياً، ومحمد عبد الودود مخططاً للأحمال، و إبراهيم عبد الرحمن أخصائي إصابات وتأهيل، وسيد جاد مسؤول مهمات.

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