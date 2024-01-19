فاروق جعفر: أحمد سيد زيزو أفضل وأحسن لاعب في مصر حاليا

قال فاروق جعفر نجم منتخب مصر ونادي الزمالك الأسبق، إن أحمد سيد زيزو، لاعب نادي الزمالك، هو أفضل وأحسن لاعب في مصر حاليا.

وفي سياق آخر، أوضح جعفر، خلال لقائه مع الإعلامية إيمان أبوطالب في برنامجها بالخط العريض على شاشة الحياة، أن هاني أبو ريدة بدأ صغيرا في اتحاد الكرة، ثم انتقل إلى الاتحاد الإفريقي، ومن بعده إلى الاتحاد الدولي، و"مشي بعد ذلك ومعملش حاجة للبلد"، أما جمال علام، فقد بدأ هو الآخر صغيرا في اتحاد الكرة، ويحاول ويقاتل، ولكن "مش معاه حد يسنده".

وواصل جعفر تصريحاته خلال اللقاء، “نادي الزمالك لن يحصل على الدوري هذا الموسم”.

ونوه بأنه لم يكن مرشحا للمجلس السابق بقيادة مرتضى منصور في انتخابات نادي الزمالك، قائلا: “أنا مش تبع مرتضى، ولا تبع حد، والوحيد الذي ساندته وكنت أتمنى نجاحه في انتخابات الزمالك، هو الكابتن حمادة إمام، في الثمانينيات، ولكن لاعبي الكرة خذلوه”.