أمير هشام: إصابة صلاح وغيابه خسارة كبيرة لمنتخب مصر

أثار محمد صلاح قلق جماهير الكرة المصرية، بعد تعرضه للإصابة في مباراة غانا، امس الخميس، وغادر على إثرها اللقاء

وكتب الإعلامي امير هشام عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "في كل الاحوال اصابة صلاح وغيابه خسارة كبيرة لمنتخب مصر، لكن الاداء والروح في الشوط التاني من مباراة غانا بدون صلاح اكبر دليل علي ان المنتخب عنده المقاومات ويقدر يحقق نتائج ايجابية بشرط ان فيتوريا يفوق شوية بس 🇪🇬".

وتعادل منتخب مصر مع منتخب غانا إيجابيا بهدفين لكل منتخب خلال المباراة التي أقيمت بينهما امس الخميس على ملعب فيلكس أوفوي بوانيي في مدينة أبيدجان بكوت ديفوار ضمن منافسات المجموعة الثانية لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2023.

ومن المقرر أن يلتقي منتخب مصر امام الرأس الأخضر يوم الإثنين المقبل 22 يناير 2024، العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.

ويحتل منتخب مصر المركز الثاني في ترتيب فرق المجموعة برصيد نقطتين من تعادلين، وتتصدر كاب فيردي بـ3 نقاط، وموزمبيق ثالثًا وغانا رابعًا بنقطة واحدة لكل منتخب.