سجن مع إيقاف التنفيذ.. محاكمة 3 ضباط فرنسيين بتهمة إصابة رجل أسود

قضت محكمة فرنسية بالسجن مع وقف التنفيذ على ثلاثة ضباط شرطة بتهمة الاعتداء على رجل من ذوي البشرة السوداء، في إحدى ضواحي شمال غرب باريس.

وحسب هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي”، حُكم على أحد الضباط بالسجن 12 شهراً مع وقف التنفيذ، بينما حُكم على الضابطين الآخرين بالسجن ثلاثة أشهر.

وتُرك ثيو لوهاكا معاقًا بسبب إصابات شرجية لا رجعة فيها جراء الشرطة أثناء عملية التوقيف والتفتيش في فبراير 2017.

وقال لوهاكا، الذي كان يبلغ من العمر آنذاك 22 عامًا، إنه تعرض للضرب والإساءة العنصرية والبصق عليه.

وأثارت القضية اضطرابات واحتجاجات في المناطق السكنية بباريس.

وأُدين الضابط مارك أنطوان كاستيلان، 34 عاماً، بتهم الاعتداء على لوهاكا بهراوة ما أدى إلى إصابته بجروح خطيرة، وحُكم عليه بالسجن لمدة 12 شهراً مع وقف التنفيذ.

وحُكم على جيريمي دولين، 42 عامًا، وتوني هوشارت، 31 عامًا، بالسجن لمدة ثلاثة أشهر مع وقف التنفيذ بتهمة العنف المتعمد، بعد محاكمة بدأت في 9 يناير.

في القانون الفرنسي، يعني الحكم مع وقف التنفيذ أن يتجنب الجاني السجن لفترة محددة بشرط عدم ارتكاب جريمة جنائية أخرى والوفاء بالتزامات أخرى.