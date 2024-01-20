موسم كسر محصول قصب السكر ضمن فعاليات قصور الثقافة بالأقصر.. تفاصيل

تنظم ثقافة الأقصر عددا من الفعاليات والأنشطة الفنية والثقافية ذات البعد الإنسانى والفنى، وفق خطة لنشر الوعى عبر الفن والحوار فى المناطق المختلفة حيث، عقدت مكتبة الرياينة الثقافية محاضرة بعنوان" قيمة الوطن في نفوس الشباب" ألقاها على حسان موضحا معرفة قيمة الوطن الحقيقية للجميع، وزرع قيمة الوطن في نفوس الشباب، وتأكيد هذه القيمة فيهم لأنهم قادة الغد.

بجانب ذلك عقد قصر ثقافة حسن فتحي محاضرة بعنوان "اليوم العالمي للمهاجرين" ألقاها العادلي حسان متحدثا عن ماهي الهجرة ونتائجها، والاحتفال بالعيد العالمي للمهاجرين، والأمم المتحدة وحماية حقوق المهاجرين، وما الذي يدفع المهاجرين إلى الهجرة من بلادهم.

أعد قصر ثقافة الأقصر الاجتماع الأسبوعي لنادي أدب الأقصر بقيادة الشاعر يحيى سمير رئيس نادي الأدب السابق، إستمعنا من خلاله قصيدة بعنوان "وردة البستان" ألقتها مني محمد، وقصيدة بعنوان "احترق شوقا "للشاعر حسن الجيلاني، وقصة بعنوان "خبر وفاة" ألقتها إسراء محمد، وقصيدة "جرحي" ألقاها صالح أبو المجد.

نفذت مكتبة الكيمان الثقافية ورشة فنية بعنوان "موسم كسر محصول قصب السكر "نفذها أيمن محمد، كما نفذ قصر ثقافة الطفل ورشة فنون تشكيلية نفذتها أميرة حمودة، وأعد القصر ورشة حكي قصة بعنوان "الصباح المشرق" سردتها بسمة جابر، ونفذ قصر ثقافة الطود ورشة فنون تشكيلية صلصال نفذتها هند مصطفى، ونفذت مكتبة الطفل والشباب بالمحاميد بحري الثقافية ورشة فنون تشكيلية نفذتها ولاء أحمد.

تأتى الفعاليات ضمن الأنشطة التى تنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو بسيوني، والمقدمة برعاية وزارة الثقافة، بإشراف أقليم جنوب الصعيد الثقافي برئاسة عماد فتحى من خلال فرع ثقافة الأقصر برئاسة حسين النوبي.