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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

لتشجيع التصنيع المحلي.. إقبال كبير على معرض ماكينات صناعة الغزل والنسيج والملابس

صدى البلد

شهدت فعاليات المعرض الدولي السادس عشر لماكينات صناعة الغزل والنسيج والملابس الجاهزة وتكنولوجيا الطباعة والأقمشة والغزول بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات بمدينة نصر بمشاركة 500 عارض من دول مختلفة إقبالا كبيرا من الجمهور خاصة من أصحاب مصانع الملابس الجاهزة والمفروشات للتعرف على الجديد في هذه الصناعة ومدى التطور التكنولوجي في صناعة الملابس والمفروشات.

وعلى مدار أيام المعرض شهدت الندوات والفعاليات التي تقام على هامش المعرض إقبالا متميزا من جمهور المعرض المتخصصين في صناعة الملابس والمفروشات والغزل والنسيج، وكان أهم ما يميز هذه الندوات إقبال الشباب من الجنسين على المشاركة في ندوات المعرض المتخصصة والتعرف على كل ما هو جديد في هذه الصناعة.

وقال وائل عمر رئيس الشركة المنظمة لمعرض ماكينات صناعة الغزل والنسيج والملابس الجاهزة إن الإقبال الكبير على زيارة المعرض يعكس اهتمام المصنعين المصريين بمواكبة التطورات التكنولوجية الهائلة في صناعة الملابس من خلال الماكينات والمعدات المعروضة بالمعرض ورغبة المصنعين في شراء هذه الماكينات لتطوير صناعتهم ليتمكنوا من خوض المنافسة الشرسة محليا وعالميا في صناعة الملابس الجاهزة ولتكون منتجاتهم مؤهلة للمنافسة في الاسواق العالمية تحت شعر " صنع في مصر.

جدير بالذكر أن المعرض هذا العام في دورته رقم 16 تستمر فعالياته حتى غدا الاحد و خلاله المعرض يتم تنظيم 4 ندوات متخصصة فى صناعة الغزل والنسيج وصناعة الملابس وأيضا صناعة الجينز ( الدينم) ودورة تدريبية عن الطباعة على الملابس والأقمشة يشارك فيها  خبراء دول من تركيا وايطاليا وألمانيا لتطوير ونقل الخبرات التي تسهم فى تطوير صناعة الغزل والنسيج والملابس الجاهزة.

 

وأضاف أن استراتيجية قطاع الغزل والنسيج والملابس بمصر تهدف للحفاظ على نمو الصادرات بنسبة 15% لتحقيق زيادة فى حجم الصادرات وصولا الى 10 مليارات دولار.

ونوه بأنه من المتوقع أن يقوم بزيارة المعرض ما لا يقل عن عشرين ألف زائر على مدار الأربعة أيام وتم التأكيد على حضور وفود من السعودية والمغرب وسلطنة عمان لزيارة المعرض للاطلاع على أحدث التكنولوجيا.

وتشارك الصين بأكبر عدد من الأجنحة ويوجد جناح وطني من دولة تركيا يشارك فية 70 عارضا بأحدث التكنولوجيا والماكينات .

وأوضح أن معرض إيجي ستيتش أند تكس من أكبر المعارض المتخصصة في أفريقيا والشرق الأوسط ونحن لدينا خطة للتوسع في تنظيم نسخ من هذا المعرض خارجيا، حيث تم تنظيم المعرض في المملكة العربية السعودية ونستهدف دول أخرى خلال الفترة المقبلة.

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