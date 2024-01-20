مواعيد مباريات اليوم السبت والقنوات الناقلة

تُقام اليوم، السبت، مباريات قوية في مختلف المسابقات، حيث يبرز من بينها مواجهات بطولة كأس أفريقيا 2023.

مباريات كأس أمم أفريقيا 2023:

الجزائر ضد بوركينا فاسو - الساعة 4 عصرًا - beIN Sports HD 1 Max.

موريتانيا ضد أنجولا - الساعة 7 مساءً - beIN Sports HD 1 Max.

تونس ضد مالي – الساعة 10 مساءً - beIN Sports HD 1 Max.

مباريات كأس آسيا:

الأردن ضد كوريا الجنوبية - الساعة 1:30 ظهرًا - SSC1 HD.

البحرين ضد ماليزيا - الساعة 4:30 مساءً - SSC1 HD.

مباريات الدوري الإنجليزي:

أرسنال ضد كريستال بالاس – الساعة 2:30 عصرًا - beIN Sports HD 1.

برينتفورد ضد نوتينجهام فورست – الساعة 7:30 مساءً - beIN Sports HD 1.

مباريات الدوري الإسباني:

رايو فاليكانو ضد لاس بالماس – الساعة 3 عصرًا.

فياريال ضد ريال ماريوكا – الساعة 5:15 مساءً.

فالنسيا ضد أتلتيك بيلباو – الساعة 7:30 مساءً.

سيلتا فيجو ضد ريال بيتيس – الساعة 10 مساءً.

مباريات الدوري الإيطالي:

روما ضد هيلاس فيرونا - الساعة 7 مساءً.

أودينيزي ضد ميلان - الساعة 9:45 مساءً.

مباريات الدوري الألماني:

كولن ضد بوروسيا دورتموند – الساعة 4:30 مساءً.

بوخوم ضد شتوتجارت – الساعة 4:30 مساءً.

هايدنهايم ضد فولفسبورج - الساعة 4:30 مساءً.

دار مشتات 98 ضد فرانكفورت- الساعة 4:30 مساءً.

لايبزيج ضد ليفركوزن- الساعة 7:30 مساءً.

مباريات الدوري التركي:

بينديك سبور ضد بشتكاش – الساعة 6 مساءً.



مباريات كأس فرنسا:

نانت ضد ستاد لافال – الساعة 3:30 عصرًا.

روديز ضد موناكو- الساعة 6:30 مساءً.

أورليان ضد باريس سان جيرمان – الساعة 9:45 مساءً.

مباريات بطولة الوحدة الإماراتية:

الاتفاق ضد أم صلال – الساعة 4:15 عصرًا.

الوحدة ضد الزمالك – الساعة 6:30 مساءً.