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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مواعيد مباريات اليوم السبت والقنوات الناقلة

صدى البلد

تُقام اليوم، السبت، مباريات قوية في مختلف المسابقات، حيث يبرز من بينها مواجهات بطولة كأس أفريقيا 2023.

مباريات كأس أمم أفريقيا 2023:

الجزائر ضد بوركينا فاسو - الساعة 4 عصرًا - beIN Sports HD 1 Max.

موريتانيا ضد أنجولا - الساعة 7 مساءً - beIN Sports HD 1 Max.

تونس ضد مالي – الساعة 10 مساءً - beIN Sports HD 1 Max.

مباريات كأس آسيا:

الأردن ضد كوريا الجنوبية - الساعة 1:30 ظهرًا - SSC1 HD.

البحرين ضد ماليزيا - الساعة 4:30 مساءً - SSC1 HD.

مباريات الدوري الإنجليزي:

أرسنال ضد كريستال بالاس – الساعة 2:30 عصرًا - beIN Sports HD 1.

برينتفورد ضد نوتينجهام فورست – الساعة 7:30 مساءً - beIN Sports HD 1.

مباريات الدوري الإسباني:

رايو فاليكانو ضد لاس بالماس – الساعة 3 عصرًا.

فياريال ضد ريال ماريوكا – الساعة 5:15 مساءً.

فالنسيا ضد أتلتيك بيلباو – الساعة 7:30 مساءً.

سيلتا فيجو ضد ريال بيتيس – الساعة 10 مساءً.

مباريات الدوري الإيطالي:

روما ضد هيلاس فيرونا - الساعة 7 مساءً.

أودينيزي ضد ميلان - الساعة 9:45 مساءً.

مباريات الدوري الألماني:

كولن ضد بوروسيا دورتموند – الساعة 4:30 مساءً.
بوخوم ضد شتوتجارت – الساعة 4:30 مساءً.

هايدنهايم ضد فولفسبورج - الساعة 4:30 مساءً.

دار مشتات 98 ضد فرانكفورت- الساعة 4:30 مساءً.

لايبزيج ضد ليفركوزن- الساعة 7:30 مساءً.

مباريات الدوري التركي:

بينديك سبور ضد بشتكاش – الساعة 6 مساءً.


مباريات كأس فرنسا:

نانت ضد ستاد لافال – الساعة 3:30 عصرًا.

روديز ضد موناكو- الساعة 6:30 مساءً.

أورليان ضد باريس سان جيرمان – الساعة 9:45 مساءً.

مباريات بطولة الوحدة الإماراتية:

الاتفاق ضد أم صلال – الساعة 4:15 عصرًا.

الوحدة ضد الزمالك – الساعة 6:30 مساءً.

كأس أفريقيا كأس أمم إفريقيا 2023 سيلتا فيجو شتوتجارت فرانكفورت تونس ضد مالي بوروسيا دورتموند

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