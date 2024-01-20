مواعيد مباريات اليوم السبت والقنوات الناقلة

تُقام اليوم، السبت، مباريات قوية في مختلف المسابقات، حيث يبرز من بينها مواجهات بطولة كأس أفريقيا 2023.
مباريات كأس أمم أفريقيا 2023:
الجزائر ضد بوركينا فاسو - الساعة 4 عصرًا - beIN Sports HD 1 Max.
موريتانيا ضد أنجولا - الساعة 7 مساءً - beIN Sports HD 1 Max.
تونس ضد مالي – الساعة 10 مساءً - beIN Sports HD 1 Max.
مباريات كأس آسيا:
الأردن ضد كوريا الجنوبية - الساعة 1:30 ظهرًا - SSC1 HD.
البحرين ضد ماليزيا - الساعة 4:30 مساءً - SSC1 HD.
مباريات الدوري الإنجليزي:
أرسنال ضد كريستال بالاس – الساعة 2:30 عصرًا - beIN Sports HD 1.
برينتفورد ضد نوتينجهام فورست – الساعة 7:30 مساءً - beIN Sports HD 1.
مباريات الدوري الإسباني:
رايو فاليكانو ضد لاس بالماس – الساعة 3 عصرًا.
فياريال ضد ريال ماريوكا – الساعة 5:15 مساءً.
فالنسيا ضد أتلتيك بيلباو – الساعة 7:30 مساءً.
سيلتا فيجو ضد ريال بيتيس – الساعة 10 مساءً.
مباريات الدوري الإيطالي:
روما ضد هيلاس فيرونا - الساعة 7 مساءً.
أودينيزي ضد ميلان - الساعة 9:45 مساءً.
مباريات الدوري الألماني:
كولن ضد بوروسيا دورتموند – الساعة 4:30 مساءً.
بوخوم ضد شتوتجارت – الساعة 4:30 مساءً.
هايدنهايم ضد فولفسبورج - الساعة 4:30 مساءً.
دار مشتات 98 ضد فرانكفورت- الساعة 4:30 مساءً.
لايبزيج ضد ليفركوزن- الساعة 7:30 مساءً.
مباريات الدوري التركي:
بينديك سبور ضد بشتكاش – الساعة 6 مساءً.
مباريات كأس فرنسا:
نانت ضد ستاد لافال – الساعة 3:30 عصرًا.
روديز ضد موناكو- الساعة 6:30 مساءً.
أورليان ضد باريس سان جيرمان – الساعة 9:45 مساءً.
مباريات بطولة الوحدة الإماراتية:
الاتفاق ضد أم صلال – الساعة 4:15 عصرًا.
الوحدة ضد الزمالك – الساعة 6:30 مساءً.