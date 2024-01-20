معلول وديانج في مواجهة خاصة بأمم إفريقيا اليوم ..تعرف على موعد المباراة

يواجه منتخب تونس الأول لكرة القدم اليوم السبت"، نظيره المالي في مباراة ضمن الجولة الثانية من مرحلة المجموعات ضمن منافسات كأس أمم إفريقيا.

تُقام المباراة في تمام الساعة 10:00 مساءً بتوقيت القاهرة، 11:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، و12:00 صباحاً بتوقيت دولة الإمارات العربية.

تذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس afcon، الناقل الحصري لمباريات كأس أمم إفريقيا 2023 في كوت ديفوار.

يأتي هذا اللقاء بعد خسارة منتخب تونس في الجولة الأولى أمام ناميبيا بهدف دون رد، وفوز مالي على جنوب إفريقيا بنتيجة 2-0، ويسعى منتخب تونس إلى تحقيق الفوز وضمان التأهل إلى دور الثمانية في البطولة.

يذكر أن منتخب تونس يضم بين صفوفه محترف النادي الأهلي الظهير الايسر علي معلول ومنتخب مالي يضم لاعب خط وسط الأهلي أليو ديانج مما يجعل هناك مباراه خاصة بين الثنائي المحترف في القلعة الحمراء.