صحيفة عبرية: صواريخ وطائرات تخترق شمال إسرائيل .. تفاصيل

ذكرت وسائل إعلام عبرية، اليوم السبت أن صافرات الإنذار دوت في المناطق القريبة من الحدود اللبنانية بشمال إسرائيل.

وأفادت صحيفة "جيروزاليم بوست" العبرية، أن صفارات الإنذار انطلقت بسبب وجود صواريخ وطائرات في عدد من مناطق شمال إسرائيل.

وأوضحت الصحيفة الإسرائيلية أن المناطق هي "زاريت، بيت هليل، كفار جلعادي، كفار يوفال، المطلة، المنارة، معيان باروخ، مرجليوت، مسغاف عام، كريات شمونة، تل حاي، ديشون، إفتاح، مالكيا، مفوت حرمون المجلس الإقليمي وراموت نفتالي" على الحدود الشمالية.

وكان وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت، حذر في وقت سابق من اندلاع الحرب ضد لبنان، في حال فشل التوصل إلى حل دبلوماسي بين جيش الاحتلال وحزب الله.

وأوضح وزير الدفاع الإسرائيلي أنه "إذا حدث هذا، فسوف ندفع ثمنا باهظا من حزب الله ولبنان، ولكن سيكون هناك ضحايا هنا أيضا"، بحسب ما أوردته صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".

وأضاف جالانت أن إسرائيل ملتزمة بإعادة حوالي 80 ألف إسرائيلي نازح إلى منازلهم في شمال إسرائيل، ولكن "إذا لم يحدث هذا السيناريو … من خلال الوسائل الدبلوماسية، فسنصل إلى وضع نحتاج فيه إلى تهيئة الظروف الأمنية التي تسمح بعودتهم".