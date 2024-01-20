عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وقف 7 حالات إنشاء وبناء على الأراضي الزراعية وأدوار مخالفة بالغربية

تعديات ومخالفات بناء
تعديات ومخالفات بناء الغربية

أحبطت رئاسة مركز ومدينة سمنود بمحافظة الغربية، بالاشتراك مع الوحدات المحلية القروية، مخالفات تعد وبناء، بوقف 7 حالات إنشاء وبناء على الأراضي الزراعية وأدوار مخالفة فى المدينة وقرى بالمركز، وذلك خلال 24 ساعة.

بورقة الإجابة.. رسالة من طالبة لأستاذ بعلوم طنطا تثير ضجة عبر السوشيال|تفاصيل


وأوضح ياسر الجندى رئيس مركز ومدينة سمنود، أنه تم وقف أعمال البناء بدون ترخيص، وإزالة الشدات الخشبية بإجمالي 7 حالات لمبانى تحت الإنشاء وأدوار مخالفة فى منازل قائمة، ومصادرة معدات وخامات البناء، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه أصحاب تلك المخالفات، وإحالتهم للنيابة.

txt

الغربية .. إغلاق 47 منشأة مخالفة لمواعيد العمل الرسمية


كان محافظ الغربية قد شدد على تكثيف حملات الرصد ومتابعة أية مخالفات بناء جديدة قد تحدث وإزالتها فوراً للحد من هذه الظاهرة ومن البناء العشوائي دون ترخيص تنفيذاً للقانون، لافتاً إلى أهمية التنسيق بين جميع الجهات المعنية و اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وردع كل من تسول له نفسه الخروج عن القانون.

الـ 24 ساعة إتخاذ الإجراءات القانونية إجابة الخروج عن القانون الاراضي الزراعي الاراضى الأراضى الزراعية اشتراك أدوار اجراءات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

1000 جنيه|تراجع أسعار الذهب بعد تخطيه الـ4 آلاف.. وعيار 21 مفاجأة

صدمة جديدة لـ منتخب مصر قبل 48 ساعة من مباراة الرأس الأخضر

بعد طلاق ياسمين عبد العزيز والعوضي...ليلي عبد اللطيف تثير الجدل من جديد

مفاجأة سعيدة للمصريين بشأن الدولار

مع اقتراب رمضان| مفاجأة صادمة فى أسعار اللحوم اليوم السبت

تراجع أسعار الدواجن اليوم السبت بالأسواق.. ومفاجأة في ثمن البيض

موعد صرف معاش فبراير| تعرف عليه

الأب سمح لـ دجال بممارسة الحرام مع ابنته في الجيزة..ما القصة؟

موضوعات متعلقة

بأعلى المعايير | تنفيذ مشروعات رصف وتطوير طرق في طنطا .. صور

ترشيحاتنا

الصحة: إقالة مدير الرعاية الأساسية بالجيزة وتحويل العاملين بوحدة «العطف» للتحقيق

فوتوشوب ولا حقيقة.. آيتن عامر تثير ضجة على السوشيال ميديا برشاقتها| شاهد

كلمة المتحدث الرسمى باسم المحكمة العليا احتفالا بـ10 سنوات على صدور الدستور

وزير خارجة إيطاليا يقدم الشكر لمصر على دورها في تقديم المساعدات لغزة

نتيجة الصف الخامس الابتدائي برقم الجلوس.. ظهرت الآن

بعد ارتفاعها.. 16 حلا لخفض أسعار الأسماك في الأسواق| تفاصيل


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل خبز بالثوم .. بمذاق لا يقاوم

بالكاجوال| شمس الكويتية تستعرض أناقتها في أحدث ظهور

إيحاءات جنسية وضعف إيرادات| بطلات فيلم الملكة بمرمى النيران والجمهور يخرج عن صمته

ملامح الحزن.. محمد منير ينهار في جنازة شقيقته

فيديو

أقدم عارضة أزياء عاملة.. تشع جاذبية في سن الـ92 وتكشف ماضيها الأليم

فائزة بجائزة أدبية تعترف باستخدام الذكاء الاصطناعي في كتابة جزء من روايتها

تعرف على سعر فستان هيفاء وهبي في «وصلتلها» ونانسي عجرم بحفلها الأخير

كلام الله.. قصي خولي: والدي كان مسيحيا وحافظ القرآن الكريم كاملا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: النجيبان المحفوظان!

دينا يحيى

دينا يحيي تكتب: "صوت وصورة مجتمعنا العاجز"

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: 100 يوم على الحرب

عمرو نصار

عمرو نصار يكتب: عن الذكاء الاصطناعي والمستقبل

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: التأثير النفسي للحرب على أطفال غزة

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: السموم الفطرية وتأثيرها على إنتاج الألبان

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: طارق أسعد.. آخر هدايا القدر (3)

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لنغادر البلاد معا

اﻟﻤﺰﻳﺪ