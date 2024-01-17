بورقة الإجابة.. رسالة من طالبة لأستاذ بعلوم طنطا تثير ضجة عبر السوشيال|تفاصيل

خدت صفر

أثارت صورة بها نص رسالة قامت بتدوينها طالبة بكلية العلوم جامعة طنطا الكثير من الجدل، فقد تضمنت عبارات تخالف العُرف الجامعي والقواعد الجامعية.

فقد أثارت طالبة الجدل وذلك بعد حصولها على صفر في إحدى المواد، لقيامها بكتابة رسالة في ورقة الإجابة وذلك إلى أستاذ المادة تداولها مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي .

وقد قامت الطالبة بقسم الحيوان بكلية علوم طنطا بعدم الإجابة عن أسئلة الامتحان وقد ناشدت أستاذ المادة أن تنجح وأن الأسئلة سهلة لكنها لا تستطع الإجابة عنها على الرغم من أنها قد ذاكرت المادة وفقًا لقولها.

وانتشرت رسالة الطالبة على مواقع التواصل الاجتماعي، وقال أستاذ المادة: إن الطالبة قد حصلت على صفر لأنها تركت ورقة الإجابة فارغة.