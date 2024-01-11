تفقد السيطرة .. مقطع فيديو لفتاة شابة يشعل غضب السوشيال ميديا

أثار مقطع فيديو مروع تداوله رواد مواقع التواصل الأجتماعي الكثير من الجدل فقد وثق المقطع لشابة تقوم بإلقاء وعاء يحتوي على ماء مغلي، على وجه صديقها، بعدما قام بإلقاء قنبلة دخان عليها من باب المزاح.

وفي قد ظهر في المقطع الذي انتشر بشكل واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مجموعة من الشباب يمزحون وذلك قبل أن تقوم أحدهم بإلقاء قنبلة دخان على صديقته.

وقد تسبب تصرف الشاب في اشتعال غضب صديقته ومحاولة استفزازها، مما دفعها إلى التوجه نحو المطبخ وذلك لتحضر وعاء من الماء المغلي والقيام بإلقائه على وجهه على الفور.

وقد أثار ما قامت به الشابة استياء العديد من مستخدمي مواقع التواصل لعدم قدرتها على السيطرة على غضبها، وتسببها في تشوه وجه صديقها