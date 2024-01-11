عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

تفقد السيطرة .. مقطع فيديو لفتاة شابة يشعل غضب السوشيال ميديا

صدى البلد

أثار مقطع فيديو مروع تداوله رواد مواقع التواصل الأجتماعي الكثير من الجدل فقد وثق المقطع لشابة تقوم بإلقاء وعاء يحتوي على ماء مغلي، على وجه صديقها، بعدما قام بإلقاء قنبلة دخان عليها من باب المزاح.

وفي قد ظهر في المقطع  الذي انتشر بشكل واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي،  مجموعة من الشباب يمزحون وذلك  قبل أن تقوم أحدهم بإلقاء قنبلة دخان على صديقته.

وقد تسبب تصرف الشاب في اشتعال غضب صديقته ومحاولة استفزازها، مما دفعها إلى التوجه نحو المطبخ وذلك لتحضر وعاء من الماء المغلي والقيام بإلقائه على وجهه على الفور.

وقد أثار ما قامت به الشابة استياء العديد من مستخدمي مواقع التواصل لعدم قدرتها على السيطرة على غضبها، وتسببها في تشوه وجه صديقها 

 

مقطع فيديو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

800 جنيه|تراجع جديد في أسعار الذهب بسبب شهادات الـ27%..وعيار 21 الآن مفاجأة

نزلت 10 جنيهات |هبوط فى أسعار الدواجن بالبورصة اليوم الخميس

خريطة سقوط الأمطار الساعات المقبلة| منخفض جوي وانخفاض الحرارة

شوبير يفجر مفاجأة بشأن الخطيب.. تفاصيل

الجماهير هتتغنى باسمه.. مجدي عبد الغني يعلن مفاجأة بشأن رمضان صبحي والعودة لـ الأهلي

برد طوبة.. الأرصاد تحذر من أمطار ورياح تضرب مصر خلال الساعات المقبلة

مفاجأة غير سعيدة لتجار الدولار

أهم دعاء في هذه الأيام.. ردده مهما كان وضعك المادي أو الاجتماعي

موضوعات متعلقة

فيديو لسيدة أمريكية تتعرّض للعنصرية يثير ضجة عبر السوشيال ميديا.. شاهد

فلوسي راحت.. أب يثير ضجة ويشعل السوشيال ميديا بسخريته من ابنته

مقطع فيديو لجنود إسرائيليين من مطبخ يثير ضجة.. شاهد

متزوج من أربع ولديه صديقتان|ياباني يسعى لإنجاب 54 طفلاً لهذا السبب.. تفاصيل

مقطع فيديو صادم لما تحتويه المياه المعدنية يثير ضجة عبر السوشيال ميديا|شاهد

مقطع فيديو لضابط إسرائيلي يثير استنكار رواد السوشيال ميديا ..شاهد

مستمرون رغم الوجع.. مقطع فيديو للصحفي وائل الدحدوح يفطر القلوب

بعد 5 أيام.. إنقاذ تسعينية يابانية بأعجوبة من تحت الركام|مقطع فيديو لا يصدق

ترشيحاتنا

«القومي للمرأة» يستخرج البطاقات الشخصية لسيدات قرية الكسارة بمحافظة البحيرة بالمجان|صور

قلق بالغ في أمريكا بسبب الخلافات بين زيلينسكي وقائد الجيش الأوكراني |تفاصيل

النفير العام.. بيان عاجل من حماس إلى الشعب الفلسطيني بشأن المسجد الأقصى

تحطيم تسلا.. BYD تكشف عن سيارة كهربائية بقوة 1000+ حصان

دعوى جنوب أفريقيا ضد إسرائيل تكشف الانقسامات بين أعضاء الاتحاد الأوروبي

رئيس الوزراء يصل إلى ميناء السخنة لتفقد مشروعات صناعية هامة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ملايين أسماك السردين تصل ميتة لشاطئ فلبيني قبل زلزال في البحر| صور

أوف شولدر.. نور الزاهد تبرز جمالها في أحدث ظهور| شاهد

تفقد السيطرة .. مقطع فيديو لفتاة شابة يشعل غضب السوشيال ميديا

فرو وملابس جذابة.. ياسمين صبري تبهر متابعيها بأحدث إطلالة| شاهد

فيديو

حقيقة زواج ملك قورة ورد فعل والدتها.. فيديو

فيديو لسيدة أمريكية تتعرّض للعنصرية يثير ضجة عبر السوشيال ميديا.. شاهد

بـ«تاتو» أمام الكعبة.. زوجة المخرج مجدي الهواري تثير الجدل أثناء أدائها العُمرة|فيديوجراف

وفاء عامر تعتذر عن عدم المشاركة في مسلسل أولاد الحاج متولي..اعرف السبب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: من القلب أدعو

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: سحر اللغة العربية في التربية

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: عقدة آبى أحمد..النيل والبحر

جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب: المادة ٩٩ بالفيتو أسقطت هيئة الأمم المتحدة 

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: العالم.. بتوقيت غزة!

د. هشام فريد

هشام فريد يكتب: هل يتم إجبار إسرائيل على وقف المذاب.ح فى غزة بالقوة !!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: طوفان الأقصى يطيح بنتنياهو وبايدن

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: من أنا

اﻟﻤﺰﻳﺪ