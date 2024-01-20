مطار مرسى علم يستقبل 85 رحلة أسبوعيا من 13 دولة عليها 15 ألف سائح

حقق مطار مرسى علم الدولي بالبحر الأحمر إنجازًا ملفتًا هذا الأسبوع، حيث يستقبل 85 رحلة طيران منتظمة وشارتر، تأتي من مطارات 13 دولة أوروبية مختلفة. يعكس هذا الإقبال الكبير إقبالًا متزايدًا على مدينة مرسى علم كوجهة سياحية مفضلة.

ووفقًا لجدول التشغيل المعلن، يشهد مطار مرسى علم وصول 15 ألف سائح أجنبي خلال هذا الأسبوع، حيث تنطلق الرحلات من مطارات ألمانيا، وإيطاليا، وبولندا، والتشيك، وهولندا، وسويسرا، وبلجيكا، والنمسا، ولوكسمبرج، وإنجلترا، وسلوفاكيا وليتوانيا وفرنسا.

يعكس هذا الإقبال الكبير على مرسى علم استعداد السياح الأوروبيين لاستكشاف جمال البحر الأحمر وتنوع معالمها السياحية. يُتوقع أن يسهم هذا التدفق السياحي في دعم الاقتصاد المحلي وتعزيز قطاع السياحة في المنطقة.

تستمر هذه الرحلات الأسبوعية حتى نهاية الأسبوع الجاري، حيث يشكل هذا الرقم القياسي تحديًا إيجابيًا لقطاع الطيران والسياحة في مصر، خاصة في ظل استمرار التدابير الوقائية والسلامة التي تتخذها المطارات لضمان راحة وأمان السائحين.

ويشكل استقبال مطار مرسى علم لهذا العدد الكبير من الرحلات إشارة إيجابية لعودة السياحة في مصر، ويعزز مكانتها كواحدة من أبرز الوجهات السياحية البحرية في العالم.