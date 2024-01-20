عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مطار مرسى علم يستقبل 85 رحلة أسبوعيا من 13 دولة عليها 15 ألف سائح

صورة موضوعية
صورة موضوعية

حقق مطار مرسى علم الدولي بالبحر الأحمر إنجازًا ملفتًا هذا الأسبوع، حيث يستقبل 85 رحلة طيران منتظمة وشارتر، تأتي من مطارات 13 دولة أوروبية مختلفة. يعكس هذا الإقبال الكبير إقبالًا متزايدًا على مدينة مرسى علم كوجهة سياحية مفضلة.

 

ووفقًا لجدول التشغيل المعلن، يشهد مطار مرسى علم وصول 15 ألف سائح أجنبي خلال هذا الأسبوع، حيث تنطلق الرحلات من مطارات ألمانيا، وإيطاليا، وبولندا، والتشيك، وهولندا، وسويسرا، وبلجيكا، والنمسا، ولوكسمبرج، وإنجلترا، وسلوفاكيا وليتوانيا وفرنسا.

 

يعكس هذا الإقبال الكبير على مرسى علم استعداد السياح الأوروبيين لاستكشاف جمال البحر الأحمر وتنوع معالمها السياحية. يُتوقع أن يسهم هذا التدفق السياحي في دعم الاقتصاد المحلي وتعزيز قطاع السياحة في المنطقة.

 

تستمر هذه الرحلات الأسبوعية حتى نهاية الأسبوع الجاري، حيث يشكل هذا الرقم القياسي تحديًا إيجابيًا لقطاع الطيران والسياحة في مصر، خاصة في ظل استمرار التدابير الوقائية والسلامة التي تتخذها المطارات لضمان راحة وأمان السائحين.

 

ويشكل استقبال مطار مرسى علم لهذا العدد الكبير من الرحلات إشارة إيجابية لعودة السياحة في مصر، ويعزز مكانتها كواحدة من أبرز الوجهات السياحية البحرية في العالم.

البحر الأحمر السياح الاوروبيين السياحة في مصر الوجهات السياحية مدينة مرسى علم مرسى علم مرسى علم الدولي مطار مرسى علم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

1000 جنيه|تراجع أسعار الذهب بعد تخطيه الـ4 آلاف.. وعيار 21 مفاجأة

صدمة جديدة لـ منتخب مصر قبل 48 ساعة من مباراة الرأس الأخضر

بعد طلاق ياسمين عبد العزيز والعوضي...ليلي عبد اللطيف تثير الجدل من جديد

مفاجأة سعيدة للمصريين بشأن الدولار

مع اقتراب رمضان| مفاجأة صادمة فى أسعار اللحوم اليوم السبت

تراجع أسعار الدواجن اليوم السبت بالأسواق.. ومفاجأة في ثمن البيض

موعد صرف معاش فبراير| تعرف عليه

الأب سمح لـ دجال بممارسة الحرام مع ابنته في الجيزة..ما القصة؟

ترشيحاتنا

حمو بيكا في الكلبش.. النيابة تحقق بواقعة مشاجرة كافيه أكتوبر

الصحة: إقالة مدير الرعاية الأساسية بالجيزة وتحويل العاملين بوحدة «العطف» للتحقيق

فوتوشوب ولا حقيقة.. آيتن عامر تثير ضجة على السوشيال ميديا برشاقتها| شاهد

كلمة المتحدث الرسمى باسم المحكمة العليا احتفالا بـ10 سنوات على صدور الدستور

وزير خارجة إيطاليا يقدم الشكر لمصر على دورها في تقديم المساعدات لغزة

نتيجة الصف الخامس الابتدائي برقم الجلوس.. ظهرت الآن


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل خبز بالثوم .. بمذاق لا يقاوم

بالكاجوال| شمس الكويتية تستعرض أناقتها في أحدث ظهور

إيحاءات جنسية وضعف إيرادات| بطلات فيلم الملكة بمرمى النيران والجمهور يخرج عن صمته

ملامح الحزن.. محمد منير ينهار في جنازة شقيقته

فيديو

أقدم عارضة أزياء عاملة.. تشع جاذبية في سن الـ92 وتكشف ماضيها الأليم

فائزة بجائزة أدبية تعترف باستخدام الذكاء الاصطناعي في كتابة جزء من روايتها

تعرف على سعر فستان هيفاء وهبي في «وصلتلها» ونانسي عجرم بحفلها الأخير

كلام الله.. قصي خولي: والدي كان مسيحيا وحافظ القرآن الكريم كاملا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: النجيبان المحفوظان!

دينا يحيى

دينا يحيي تكتب: "صوت وصورة مجتمعنا العاجز"

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: 100 يوم على الحرب

عمرو نصار

عمرو نصار يكتب: عن الذكاء الاصطناعي والمستقبل

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: التأثير النفسي للحرب على أطفال غزة

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: السموم الفطرية وتأثيرها على إنتاج الألبان

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: طارق أسعد.. آخر هدايا القدر (3)

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لنغادر البلاد معا

اﻟﻤﺰﻳﺪ