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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إعلام عبري: نتنياهو يكذب بايدن بشأن إقامة الدولة الفلسطينية

صدى البلد

نفى رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلية بنيامين نتنياهو أن يكون قد أبلغ الرئيس الأمريكي جو بايدن بأنه لم يستبعد إقامة دولة فلسطينية.


وجاء نفي نتنياهو بعدما ذكرت شبكة CNN، نقلاً عن شخص مطلع على المحادثة، أن رئيس حكومة الاحتلال أخبر بايدن بأن التعليقات العامة التي أدلى بها في اليوم السابق – والتي بدا فيها أنه يرفض فكرة إنشاء دولة فلسطينية  - لم يكن المقصود منها منع هذه النتيجة بأي شكل من الأشكال.

وأوضح أنه "في محادثته الليلة الماضية مع الرئيس بايدن، كرر نتنياهو موقفه الثابت لسنوات، والذي عبر عنه أيضًا في مؤتمر صحفي في اليوم السابق: بعد القضاء على حماس، يجب على إسرائيل أن تظل تسيطر أمنيًا كاملاً على غزة لضمان أن القطاع لن يشكل بعد الآن تهديدا لإسرائيل، وهذا يتعارض مع مطلب السيادة الفلسطينية”، بحسب بيان مكتب نتنياهو الذي أوردته صحيفة تايمز أوف إسرائيل.

ويأتي تقرير سي إن إن في أعقاب تعليقات مماثلة من بايدن نفسه، الذي قال إن إنشاء دولة مستقلة للفلسطينيين ليس مستحيلا بينما لا يزال نتنياهو في منصبه، وأنه ناقش القضية خلال مكالمته الهاتفية أمس الجمعة.

وفي حديثه للصحفيين بعد اجتماع مع رؤساء البلديات الأمريكية، سُئل بايدن مباشرة عما إذا كان حل الدولتين مستحيلا مع بقاء نتنياهو في منصبه فأجاب الرئيس: "لا، ليس كذلك".

وردا على سؤال حول كيفية القيام بذلك، ألمح الرئيس إلى أنه قد تكون هناك “أنواع” من حلول الدولتين التي قد لا يعارضها نتنياهو: “هناك عدد من أنواع حلول الدولتين، وهناك عدد من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة التي لا تزال – ليس لديها جيوشها ولذا أعتقد أن هناك طرقًا يمكن أن ينجح بها هذا الأمر”.

ثم أخبر المراسل بايدن أن “نتنياهو قال للتو إنه يعارض أي حل على أساس الدولتين” ليرد بايدن: “لا، لم يقل ذلك”.

نتنياهو يكذب بايدن إقامة الدولة الفلسطينية حكومة الاحتلال الإسرائيلية

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