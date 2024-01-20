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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

العمل بالمنيا تطلق مبادرة " سلامتك تهمنا" لنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية

عمل المنيا يطلق مبادرة
عمل المنيا يطلق مبادرة سلامتك تهمنا

أعلنت مديرية العمل بالمنيا إطلاق مبادرة "سلامتك تهمنا" لنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية بين العاملين، بحضور ممثلي 35 شركة وأكثر من 150 من العاملين بالشركات والمصانع من أنشطة وقطاعات مختلفة تحت رعاية اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا وذلك من أجل نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل داخل كافة المنشآت بقطاعات العمل المختلفة لحماية العمال والمنشآت وتوفير بيئة عمل آمنة.

وأوضحت الدكتورة ماجدة صلاح وكيل وزارة العمل بالمنيا أن المبادرة تهدف إلى التوعية ونشر ثقافة السلامة والصحة المهنية علي مستوى المنشآت والأنشطة المختلفة بالمحافظة، مشيرة إلى الدور الذي تقوم به تلك المبادرات في منع الحوادث والإصابات وزيادة الإنتاج .

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وأضافت أن المبادرة تتضمن عقد عدد من المحاضرات التثقيفية للتعريف بلجان السلامة والصحة المهنية وكيفية تشكيل الأجهزة الوظيفية للسلامة، والقواعد والإجراءات اللازمة لتدريبهم ، وإلقاء الضوء على دور كل من لجنة السلامة والجهاز الوظيفي في حماية العمال من الحوادث والإصابات والحفاظ على المنشآت ورأس المال وذلك لسير العملية الانتاجية وزيادة الدخل للعاملين، وكذلك التحقيق في الحوادث للتعرف على أسبابها ووضع إجراءات التحكم لمنع وقوعها، ودور السلامة والصحة المهنية في الحفاظ على العنصر البشري والمنشآت.

أسامة القاضي محافظ المنيا السلامة والصحة المهنية السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا محاكمة متهمة نشر ثقافة السلامة والصحة

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