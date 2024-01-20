محمد صلاح كبش الفداء|ميدو يفتح النار على مقدمي البرامج الرياضية.. والمسئولون في صمت

شن أحمد حسام ميدو نجم الكرة المصرية ونادي الزمالك السابق هجوما عنيفا على منتقدي محمد صلاح والهجوم في بعض البرامج على اللاعب محملين إياه مسئولية الظهور المخيب للآمال لمنتخب مصر حتى الآن في كأس الأمم الأفريقية.

محمد صلاح

محمد صلاح كبش الفداء

وفجّر أحمد حسام ميدو قنبلة من العيار الثقيل بالكشف عن أن هناك توجها لأن يصبح محمد صلاح كبش الفداء بدلًا من تحميل مسئولي كرة القدم في مصر المسئولية.

وكتب ميدو عبر حسابه الشخصي على منصة إكس تويتر سابقًا: "أول لما تشوف مقدمين برامج التوك شو بيشيّلوا محمد صلاح اعرف أن ده توجه ما ينفعش في بلدنا نقول إن إحنا عندنا مسئولين عن الكورة فشلة وعندنا منتخب بيعتمد على اللاعيبة المحليين والبطولة بتاعتنا تعبانة وضايعة ومعندناش عدد لاعيبة محترفين كفاية يشيلوا المنتخب".

محمد صلاح الحاجة الوحيدة اللي صح

وأضاف ميدو: "أسهل حاجة إنك تشيّل محمد صلاح هو الحاجة الوحيدة اللي صح في منظومة كرة القدم في مصر وانا والله عمري ما اتكلمت معاه بشكل شخصي ولا في بيني وبينه أي مصلحة".

مدة غياب صلاح عن المنتخب

تعرض محمد صلاح للإصابة في مواجهة غانا التي أقيمت أمس في بطولة كأس الأمم الأفريقية، وخرج في الشوط الأول.

وقال ميدو، في برنامجه عبر فضائية المحور: "إصابة محمد صلاح بالفعل جعلت هناك نوع من الحزن عند الجميع، خاصة وأنه من اللاعبين المؤثرين في صفوف المنتخب".

وأضاف ميدو: "إصابة صلاح عبارة عن شد في العضلة الخلفية، ولو كنت ساحرًا سيغيب لمدة 10 أيام كحد أدنى، ودي ضربة قوية للمنتخب طبعا".

منتخب مصر

ترتيب مجموعة مصر في أمم أفريقيا



1- منتخب الرأس الأخضر.. 6 نقاط.

2- منتخب مصر.. نقطتان.

3- منتخب غانا.. نقطة وحيدة.

4- منتخب موزمبيق.. نقطة وحيدة.