رسالة مؤثرة من شقيقة محمد صلاح بعد إصابته

وجهت مصممة الأزياء، رباب صلاح، شقيقة لاعب المنتخب الوطني وليفربول الإنجليزي محمد صلاح رسالة مؤثرة لشقيقها بعد اصابته الاخيرة فى مباراة غانا.

ونشرت رباب صورة لصلاح عبر انستجرام وكتبت "الملك المصري الوحيد حبيبي اتمنى لك الشفاء العاجل"

وأثبتت الأشعة التي خضع لها محمد صلاح، قائد منتخب مصر، عن إصابته بشد في العضلة الخلفية وسيغيب عن المباراتين المقبلتين للمنتخب في أمم أفريقيا أمام كاب فيردي، ثم مباراة دور الستة عشر حال التأهل.

وكان محمد صلاح قد تعرض لاصابة قوية خلال مباراة منتخب مصر أمام منتخب غانا في الجولة الثانية لدور المجموعات الافريقي.

ويحتاج منتخب مصر للفوز في مواجهة كاب فيردي من أجل حسم التأهل بشكل رسمي للدور القادم.