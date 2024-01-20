توب مكشوف.. إنجي علي بإطلالة مثيرة للجدل في أحدث ظهور

شاركت المذيعة إنجي علي، متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”، بصور جديدة لها من أحدث ظهور.

وتألقت إنجي علي في الصور بإطلالة لافتة، حيث ارتدت توب بأكمام طويلة، مكشوف البطن، باللون الأسود، وجيب طويلة باللون الأسود من خامة الستان.

ونسقت مع ملابسها حقيبة يد صغيرة للغاية باللون الفضي اللامع، وحذاء باللون الأسود؛ ليكشف عن جمالها وظهورها اللافت.

وتتميز إنجي علي بإطلالاتها الأنيقة والمميزة التي تثير بها الجدل بأنوثتها وأناقتها، من خلال اختيارها لملابس وفساتين مميزة تبرز جمالها وقوامها المتناسق ورشاقتها.

أما من الناحية الجمالية، اعتمدت إنجي علي، على ترك خصلات شعرها البني المنسدلة على كتفيها، ووضعت مكياجا متناسقا مع لون بشرتها ،الذى زاد من جمالها وأنوثتها ،ولم تبالغ في ارتداء الإكسسوارات.



وإليكم صور الإعلامية إنجي علي في أحدث ظهور لها

إنجي علي