رانيا يوسف بإطلالة جريئة من داخل الأسانسير.. شاهد

شاركت الفنانة رانيا يوسف جمهورها صورة جديدة لها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام من داخل الأسانسير.

وظهرت رانيا في الصور بإطلالة جذابة وساحرة، حيث ارتدت فستانا ستان باللون الفيروزي، ونسقت معه حقيبة يد صغيرة باللون الفضي، مما حاز إعجاب متابعيها.



أما من الناحية الجمالية، اعتمدت رانيا يوسف رفع خصلات شعرها على شكل كعكة ما برز ملامحها وجمالها، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان الترابية المتناسقة مع لون بشرتها.

وتزينت رانيا يوسف بمجموعة من الإكسسوارات البسيطة للغاية التي أكملت بها إطلالتها الجذابة ومنحتها أناقة وجاذبية.