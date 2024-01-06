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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

مشاهير استقبلوا العام الجديد بمناسك العمرة

مشاهير أثناء تأدية
مشاهير أثناء تأدية العمرة بالعام الجديد

حرص عدد من النجوم على استقبال العام الجديد 2024 من الأراضي المقدسة بأداء العمرة ،وشارك هؤلاء النجوم صورا لهم أثناء تأديتهم مناسك العمرة أمام الكعبة المشرفة.

 

ونشرت الكاتبة إنجي علاء بعد طلاقها صورة رفقة أصدقائها أثناء تأديتها مناسك العمرة، وشاركت جمهورها صوراً على انستجرام وهي بالحجاب الأسود والعباية السوداء وعلقت قائلة: " أحلى سفرية في الدنيا الحمد لله الفترة اللي فاتت كانت فترة مش سهلة.. ربنا ينور بصيرتنا ويثبتنا ويحفظنا ويردنا إليه دايما ردا جميلا  يارب اننا آمنا فأغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا رحمن يا رحيم اللهم اني استودعتك نفسي وقلبي وأولادي ربنا يوعد كل مشتاق.

 

إنجي علاء رفقة أصدقائها 

وشاركت الفنانة هدى الإتربي جمهورها أدت مناسك العمرة مع بداية عام 2024، وظهرت بالحجاب بصورة جميلة ومميزة من أمام الكعبة وكتبت "يارب سنة جديدة سعيدة علينا كلنا وعلى إخواتنا في فلسطين".

الفنانة هدى الاتربي


حرصت الفنانة هنا الزاهد، على مشاركة محبيها ومتابعيها عبر صفحتها على " إنستغرام" صورة لها، أثناء تأديتها لمناسك العمرة، ظهرت من خلالها وهي تقف أمام الكعبة، وظهرت بالحجاب والعباءة السوداء من أمام الكعبة المشرفة وبدت ملامحها وجمالها الطبيعي.

الفنانه هنا الزاهد 

 

النجمة بسمة بوسيل أدت مناسك العمرة مع والدتها بعد طلاقها من النجم تامر حسني وظهرت مع والدتها وهى ترتدي العباءة السوداء والحجاب،الديني،مما منحتها اطلاله مميزة وجميلة.

بسمة بوسيل


ونشرت النجمة إلهام شاهين والاعلامية هالة سرحان عددا من الصور وهى تؤدي مناسك العمرة من أمام الكعبة ، وظهرتا بصور على انستجرام وهما بالحجاب والعباية ، وعلقت إلهام شاهين على الصور، قائلة: أجمل ختام لرحلتنا فى السعودية ، أنا وصديقتي الغالية دكتورة هالة سرحان.

الفنانة إلهام شاهين والاعلامية هالة سرحان 

 


وشاركت الفنانة نهى عابدين جمهورها بصورتها المميزة والجميلة من أمام الكعبة وكتبت: "اللهم لك الحمد".

الفنانة نهى عابدين 
مشاهير اداء مناسك العمرة العمرة فى عام ٢٠٢٤ الأراضي المقدسة الكاتبة إنجي علاء الفنانة إلهام شاهين الفنانة نهى عابدين الفنانة هدي الأتربي

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