بأقل التكاليف.. طرق عمل شجرة الكريسماس في المنزل لمواجهة غلاء الاسعار

احتفالات الكريسماس من اكثر الاشياء المبهجة التي يسعي الجميع الي الاحتفال بها ، وتدخل البهجة لدى الجميع، ويحرص كثيرين علي وجود شجرة الكريسماس فى منزله، لكن بسبب اعبائها المادية، اصبحت تكلفة شجرة الكريسماس مرتفعة نظراً لغلاء الأسعار، وهو ما شكل عبئا كبيرا.

ونعرض في هذا التقرير خطوات عمل شجرة الكريسماس بأقل تكلفة مادية، وفى المنزل خطوة بخطوة وفقا لموقع instyle



طريقة عمل شجرة الكريسماس فى المنزل:

يمكنك تزيين شجرة الكريسماس باستغلال العلب والصناديق المهملة من خلال تغليفها بأوراق الزينة وتزيينها بفيونكة حمراء رائعة ووضعها بجانب شجرة الكريسماس خلال الاحتفال بأعياد الميلاد.

وبأدوات بسيطة موجودة حولك في المنزل تستطيع تزيين شجرة الكريسماس فمثلا يمكنك استغلال الأكواب من خلال طلائها باللون الذهبي لإضافة لمسة جمالية في أجواء الكريسماس.

1- ورق الكارتون:

يتم تقطيع ورق الكرتون على شكل مثلثات كبيرة الحجم ثم تلصق المثلثات على شكل هرم ويغطي الهرم بالزينة الخضراء فتصبح شجرة مميزة وجميلة من صنع يديكي الجمال،يتمتع أطفالك بها وتصبح شجرة فى المنزل من صنع يديك وبأقل تكلفة.

2- ورق الزينة:

يمكنك شراء ورق الزينة من المكتبات أو ورق الكتب لأوراق الزينة الشهير أن تصنع منها شجرة الكريسماس مع اكسسورات اخرى لجلب أجواء رأس العام الجديد داخل منزل.

3-شجرة الكريسماس بصورك العائلية

إضفاء الطابع الشخصي على شجرة عيد الميلاد البديلة الخاصة بك مع الصور العائلية، ويعمل هذا كتصميم سطح الطاولة أو كشجرة بالحجم الكامل، ويمكنك تزيينها ايضا وفقا لذوقك.