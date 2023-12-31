عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بأقل التكاليف.. طرق عمل شجرة الكريسماس في المنزل لمواجهة غلاء الاسعار

شجرة الكريسماس
شجرة الكريسماس

احتفالات الكريسماس من اكثر الاشياء المبهجة التي يسعي الجميع الي الاحتفال بها ، وتدخل البهجة لدى الجميع، ويحرص كثيرين علي وجود شجرة الكريسماس فى منزله، لكن بسبب اعبائها المادية، اصبحت تكلفة شجرة الكريسماس مرتفعة نظراً لغلاء الأسعار، وهو ما شكل عبئا كبيرا.

ونعرض في هذا التقرير خطوات عمل شجرة الكريسماس بأقل تكلفة مادية، وفى المنزل خطوة بخطوة وفقا لموقع instyle


طريقة عمل شجرة الكريسماس فى المنزل:

يمكنك تزيين شجرة الكريسماس باستغلال العلب والصناديق المهملة من خلال تغليفها بأوراق الزينة وتزيينها بفيونكة حمراء رائعة ووضعها بجانب شجرة الكريسماس خلال الاحتفال بأعياد الميلاد.

وبأدوات بسيطة موجودة حولك في المنزل تستطيع تزيين شجرة الكريسماس فمثلا يمكنك استغلال الأكواب من خلال طلائها باللون الذهبي لإضافة لمسة جمالية في أجواء الكريسماس.

1- ورق الكارتون:

يتم تقطيع ورق الكرتون على شكل مثلثات كبيرة الحجم ثم تلصق المثلثات على شكل هرم ويغطي الهرم بالزينة الخضراء فتصبح شجرة مميزة وجميلة من صنع يديكي الجمال،يتمتع أطفالك بها وتصبح شجرة فى المنزل من صنع يديك وبأقل تكلفة.

2- ورق الزينة:

يمكنك شراء ورق الزينة من المكتبات أو ورق الكتب لأوراق الزينة الشهير أن تصنع منها شجرة الكريسماس مع اكسسورات اخرى لجلب أجواء رأس العام الجديد داخل منزل.

3-شجرة الكريسماس بصورك العائلية

إضفاء الطابع الشخصي على شجرة عيد الميلاد البديلة الخاصة بك مع الصور العائلية، ويعمل هذا كتصميم سطح الطاولة أو كشجرة بالحجم الكامل، ويمكنك تزيينها ايضا وفقا لذوقك.

احتفالات رأس السنه صنع شجرة الكريسماس شجرة الكريسماس الكريسماس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

900 جنيه| تراجع جديد يضرب أسعار الذهب.. وعيار 21 الآن مفاجأة

7 درجات|الأرصاد تفجر مفاجأة بشأن طقس اليوم.. وتحذر من ظاهرة تستمر 5 ساعات

غدا .. صرف معاشات يناير 2024 | حقيقة الزيادة الجديدة

صفات المنافق.. سيد معوض يوجه رسالة لحازم إمام ويعلن قطع علاقته مع بركات

ماشيين في يناير.. خالد بيبو يفجر مفاجأة بشأن نجمي هجوم الأهلي

انتهاء شهادة الـ 25% قريبًا.. حقيقة إعادة طرحها بفوائد أعلى.. الموعد والتفاصيل

سيد معوض: ضم لاعب عمره 38 عاما للمنتخب هزار

مصر تقرر منع سفر القاصر تحت 18 عامًا بمفرده.. ما السبب؟

ترشيحاتنا

الجريدة الرسمية تنشر قرارين جمهوريين جديدين.. تفاصيل

ارتفاع جماعي للمؤشرات.. 20 مليار جنيه أرباح البورصة في ختام تعاملات 2023

دون الإشارة لحرب أوكرانيا.. بوتين يوجه رسالة تحدي في خطاب رأس السنة

قرعة كأس الرابطة.. فيوتشر والاتحاد السكندري وسموحة وبلدية المحلة في المجموعة الأولى

الحكومة تتدخل لضبط الأسعار.. إجراءات جديدة لمنع تكرار أزمة الدواجن

وزير التعليم يشهد احتفالية «مشروع الشراكة بين المدارس والجامعات» بالتعاون مع الجامعة الأمريكية


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة تحضير السجق الإسكندراني بالخطوات

حلويات رأس السنة .. طريقة عمل تشيز كيك البسبوسة زي المحلات

ماذا يحدث للجسم عند تناول شوربة البروكلي؟| اعرف فوائدها

الفرق كبير.. أنغام ترتدي نفس فستان مي عمر وتثير الجدل بالسوشيال ميديا

فيديو

الكريسماس ورأس السنة.. الأزهر والإفتاء يحسمان جدل الاحتفال بهما

مفاجأة في حالة الطقس والأرصاد تحذر من ظاهرة خطيرة

ما ذنب العنب بما يفعله النبيذ.. فنانة شهيرة تثير الجدل بثلاثة وشوم

الزيادة بعد ساعات.. تفاصيل معاشات يناير 2024.. احسب هتقبض كام | فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: أهمية منتجات الألبان عالميا وأهم الدول المنتجة لها

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: العلامة مصطفى محمود

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فقط فى مصر المحروسة

هند عصام

هند عصام تكتب: نيرون قاتل والدته

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: طارق أسعد ..آخر هدايا القدر (2)

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: القسام يضرب .. ودويرى يحلل

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: عام جديد سعيد يارب

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: الخيال بات حقيقة.. طائرات الجو تنافس الـ "Taxi" قريبا

اﻟﻤﺰﻳﺪ