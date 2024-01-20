خالد الجندي: الحديث عن غزة تضاءل.. وساد الكلام عن أمم إفريقيا

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن البعض لم يعد يتحدث عن غزة وأصبح الحديث عن بطولة أمم إفريقيا، أو التوقعات الفلكية، وخلافات أخرى، موضحا أن وزارة الأوقاف ترسل سلعا غذائيةا من صكوك الإطعام إلى غزة.

وأشاد خالد الجندي، خلال تقديم برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على قناة دي إم سي، بالمجهودات التي تبذلها وزارة الأوقاف فى دعم أهالي غزة، قائلا: "الوزارة قدمت معونات إنسانية لأهالي قطاع غزة، لافتا إلى أن استمرار أخبار العدوان على الأراضي الفلسطينية، أصاب الناس بحالة تجمد.



ولفت خالد الجندي إلى أن هذه المساعدات رسالة إلى الذين يحاولون التشكيك فى الدور الذى تقوم به مصر فى دعم القضية الفلسطينية وإيصال المساعدات للقطاع رغم المشاكل الاقتصادية التي يعانى منها العالم.

وأكد أن مصر أكثر دولة فى العالم قامت بإيصال المواد الغذائية والمساعدات العينية لأهلنا فى غزة، رغم كل ما نراه من الضغط على مصر، حيث بلغ حجم المعونات التي قدمتها الدولة المصرية ثلاثة أرباع ما قدمه العالم.