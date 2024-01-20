عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

زواج نجم مسلسل الهيبة من فتاة لاتينية .. شاهد

صدى البلد

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بخبر زواج بطل مسلسل الهيبة، الفنان السوري أويس مخللاتي من شابة لاتينية تدعى ميشيل سكارليت سانشيز.

نشر اويس مخللاتي صورة جمعته معها وأعلن ،على حسابه الرسمي عبر انستجرام معها وكتب تعليقا على الصورة جاء فيه : "ميشيل سكارليت سانشيز زوجتي الجميلة الى الابد".

يذكر انها ليست المرة الاولى التي يشارك الفنان السوري اويس مخللاتي صورا معها الا انه هذه المرة أكد أنها زوجته وليس حبيبته أو خطيبته مع الاشارة الى انها ليست نفس الشابة التي اعلن زواجه منها قبل 3 أعوام لان المنشور الذي اعلن فيه ذلك الارتباط حذفه عن صفحته.

ومن بين الفنون التي اطلع عليها، فن التمثيل، فاستهوته الفكرة، وسعى لدراسة البكالوريا.

وكان الهدف أن يتقدم للدراسة في المعهد العالي للفنون المسرحية، بعد الحصول على شهادة الثانوية العامة.

درس أويس في المعهد العالي، ليتخرج في 2012، وضمـ.ـت دفعته عددا من الفنانين: جفرا يونس، ينال منصور، ريما سلوم، محمد حمادة.

بدأ نشاطه الفني عن طريق المشاركة في العروض المسرحية في المعهد قبل التخرج، ومن المسرحيات التي شارك بها: راجعين.

 

 

ولد الفنان أويس مخللاتي في العاصمة السورية دمشق، وتاريخ ميلاده في عام 1986، بدأ بالعيش مستقلا عن عائلته عندما بلغ السابعة عشر عاما.

ليعيش وحيدا ضمن غرفة في حي باب توما، ليصبح المسؤول الوحيد عن نفسه، كانت المهنة الأولى له في محل تحف وهدايا.

وتتجلى مهمته نقل البضاعة من وإلى المحل، ثم تمكن من تأسيس عمله الخاص، فصار يشتري قطعاً بالجملة.

ويوزعها على المحلات الأخرى، باستخدام دراجته الهوائية، تعرض للفصل من المدرسة عندما كان في المرحلة الابتدائية.

فانتقل إلى مدرسة أخرى ليتابع تعليمه، حتى أنهى المرحلة الإعدادية ثم توقف عن الدراسة، لكنه لم يتوقف عن القراءة.

مسلسل الهيبة أويس مخللاتي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حقيقة عودة رمضان صبحي لـ الأهلي واللاعب يصدم الزمالك للمرة العاشرة

صدمة جديدة لـ منتخب مصر قبل 48 ساعة من مباراة الرأس الأخضر

إحنا أحسن من أوروبا.. مساعد وزير التموين يفجر مفاجأة عن السلع في مصر.. ماذا قال؟

بعد طلاق ياسمين عبد العزيز والعوضي..ليلي عبد اللطيف تثير الجدل من جديد

أنزل بالبرنص .. منشور صادم من ياسمين رئيس بسبب حفل joy awards

صدمة للجماهير الحمراء.. أحمد حسن يعلن رحيل نجم الأهلي

زواج نجم مسلسل الهيبة من فتاة لاتينية .. شاهد

بوتين يشارك السيسي في افتتاح مشروع القرن الحادي والعشرين

موضوعات متعلقة

بسبب فلسطين .. الغاء العرض الخاص لفيلم عادل مش عادل

أوركسترا أوبرا القاهرة يعزف مؤلفات راجح داوود على المسرح الكبير

إيرادات فيلم الحريفة مساء أمس الخميس| تعرف عليه

ريهام عبد الحكيم تروج لحفل 100 سنة أم كلثوم بالمتحف المصري الكبير

عيد ميلادها.. تعرف على مشوار أنغام الفني وسر تواجد والدها في حياتها

في عيد ميلاد مي عز الدين .. تعرف على أهم محطاتها الفنية

رئيس القومي للمسرح: قامات مصر الفنية لن تُنسى

أشرف زكي حول خلافه مع الفنانة عنبر: دي أكاذيب متعودين عليها

ترشيحاتنا

مدبولي يؤكد أهمية الصروح الثقافية في رعاية طاقات النشء وتنمية إبداعاتهم

إيطاليا: قررنا عدم إرسال المزيد من الأسلحة إلى إسرائيل منذ 7 أكتوبر

احتفالية كبرى يحضرها الرئيس.. أحمد موسى: في 25 يناير نحتفل بعيد الشرطة فقط

وصل للشجار بالأيدي| وزير الدفاع الإسرائيلي يقتحم مكتب نتنياهو.. لهذا السبب

الخارجية السورية : عدوان إسرائيل على دمشق وغزة طبيعة إجرامية

هل التراويح بوقت محدد؟ وزارة الأوقاف تكشف استعدادات شهر رمضان


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان مكشوف.. رانيا يوسف تثير الجدل في حفل joy awards |شاهد

بعد خسارة وزنها.. إلهام شاهين تفاجئ متابعيها في حفل joy awards

تصميم مختلف.. ياسمين صبري تثير الجدل بفستانها من حفل joy awards

إيدك متلجة دايما؟.. أسباب برودة الأطراف في الشتاء.. منها أمراض خطيرة

فيديو

إنت فاضية.. أخو ياسمين عبد العزيز يهاجم بسمة وهبة بسبب طلاق شقيقته

ميمي جمال أول الوافدين لحفل الـ joy awards | فيديو

حقيقة تعرض جورج وسوف لأزمة صحية في السعودية.. فيديوجراف

سرقوا مليون جنيه.. القبض على عصابة كمين الشرطة المزيف في 6 أكتوبر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام ابو الفتح: مطلوب خطة تنفيذية لوثيقة مجلس الوزراء

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عبيد الإخوان 16

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: ألمانيا والإبادة الكيوت

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: النجيبان المحفوظان!

دينا يحيى

دينا يحيي تكتب: "صوت وصورة مجتمعنا العاجز"

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: 100 يوم على الحرب

عمرو نصار

عمرو نصار يكتب: عن الذكاء الاصطناعي والمستقبل

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: التأثير النفسي للحرب على أطفال غزة

اﻟﻤﺰﻳﺪ