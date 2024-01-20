زواج نجم مسلسل الهيبة من فتاة لاتينية .. شاهد

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بخبر زواج بطل مسلسل الهيبة، الفنان السوري أويس مخللاتي من شابة لاتينية تدعى ميشيل سكارليت سانشيز.

نشر اويس مخللاتي صورة جمعته معها وأعلن ،على حسابه الرسمي عبر انستجرام معها وكتب تعليقا على الصورة جاء فيه : "ميشيل سكارليت سانشيز زوجتي الجميلة الى الابد".

يذكر انها ليست المرة الاولى التي يشارك الفنان السوري اويس مخللاتي صورا معها الا انه هذه المرة أكد أنها زوجته وليس حبيبته أو خطيبته مع الاشارة الى انها ليست نفس الشابة التي اعلن زواجه منها قبل 3 أعوام لان المنشور الذي اعلن فيه ذلك الارتباط حذفه عن صفحته.

ومن بين الفنون التي اطلع عليها، فن التمثيل، فاستهوته الفكرة، وسعى لدراسة البكالوريا.

وكان الهدف أن يتقدم للدراسة في المعهد العالي للفنون المسرحية، بعد الحصول على شهادة الثانوية العامة.

درس أويس في المعهد العالي، ليتخرج في 2012، وضمـ.ـت دفعته عددا من الفنانين: جفرا يونس، ينال منصور، ريما سلوم، محمد حمادة.

بدأ نشاطه الفني عن طريق المشاركة في العروض المسرحية في المعهد قبل التخرج، ومن المسرحيات التي شارك بها: راجعين.

ولد الفنان أويس مخللاتي في العاصمة السورية دمشق، وتاريخ ميلاده في عام 1986، بدأ بالعيش مستقلا عن عائلته عندما بلغ السابعة عشر عاما.

ليعيش وحيدا ضمن غرفة في حي باب توما، ليصبح المسؤول الوحيد عن نفسه، كانت المهنة الأولى له في محل تحف وهدايا.

وتتجلى مهمته نقل البضاعة من وإلى المحل، ثم تمكن من تأسيس عمله الخاص، فصار يشتري قطعاً بالجملة.

ويوزعها على المحلات الأخرى، باستخدام دراجته الهوائية، تعرض للفصل من المدرسة عندما كان في المرحلة الابتدائية.

فانتقل إلى مدرسة أخرى ليتابع تعليمه، حتى أنهى المرحلة الإعدادية ثم توقف عن الدراسة، لكنه لم يتوقف عن القراءة.