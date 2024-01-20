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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

أنزل بالبرنص .. منشور صادم من ياسمين رئيس بسبب حفل joy awards

ياسمين رئيس
ياسمين رئيس

كشفت الفنانة ياسمين رئيس أنها تعاني من مشكلة قبل انطلاق حفل joy awards مساء اليوم، في الرياض بالمملكة العربية السعودية.

ونشرت ياسمين رئيس عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام فيديو عرضت فيه مشكلتها لتأخذ رأي متابعيها، وقالت: أنا دلوقي عندي مشكلة، أنا قاعدة في الرياض، والفستان طلع واسع، المقاس طلع مش مظبوط، ممكن أكون خسيت أو الفستان جالي مقاس غلط، وأنا جاهزة، ومش هينفع أنزل بفستان واسع هيتسلوا عليا ويقولوا ياسمين فستانها واسع، ولا ألبس جينز ولا هتتريقوا عليا وتقولوا لابسة جينز على الريد كاربت؟، ولا أنزل كده بالبرنص.


واستنكرت ياسمين رئيس سخرية البعض من مشكلتها، قائلة: بالنسبة لكم مش مشكلة وحاجة بسيطة، إزاي اشتكي وأقول إني جاهزة ومش عارفة أنزل علشان الفستان واسع؟، مردفة: في حد بيقول لي مشكلتك محلولة ولو مش محلولة ما كنتيش طلعتي، لكن والله المشكلة مش محلولة وأنا قاعدة بحاول اتنفس واهدى ومش عارفة اتصرف.


وتنتظر ياسمين رئيس طرح فيلمها الجديد الفستان الأبيض، والذي تدور أحداثه في إطار من الدراما حول صديقتين من حي فقير تجهز أحدهما للزواج، لكن يتعرض الفستان زفافها للتلف في نفس يوم الحفل، لتخوض رحلة في القاهرة مع صديقتها المقربة للبحث عن فستان آخر، أسماء جلال، أحمد خالد صالح، سلوى محمد علي، تأليف وإخراج جيلان عوف.

وكانت آخر أعمال ياسمين رئيس مشاركتها في فيلم أنا لحبيبي، والذي دارت أحداثه في أطار رومانسي، وشارك فيه كل من: كريم فهمي، محمد الشرنوبي، سوسن بدر، بيومي فؤاد، وهو من تأليف محمود زهران وتحت قيادة المخرج هادي الباجوري.

ياسمين رئيس

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