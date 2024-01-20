عمره عامان.. مستشفى المنصورة التخصصي ينجح في علاج طفل من متلازمة كاوازاكي

نجح قسم الأطفال بمستشفى المنصورة التخصصي التابعة لأمانة المراكز الطبية المتخصصة بمدينة المنصورة، بمحافظة الدقهلية، في علاج طفل مصاب بمتلازمة كاوازاكى Kawasaki disease .

جاء ذلك بإشراف فريق الصيادلة بالمستشفي بقيادة الدكتورة سالي الدشاش، والدكتورة سمية محمد تحلب رئيس قسم الأطفال، والدكتور محمد عيد مدير عام المستشفى.

واستقبل المستشفى طفلاً عمره عامان يعاني من ارتفاع شديد بالحرارة على مدار 5 أيام، مصحوبًا بطفح جلدي في جميع أنحاء الجسم، والتهاب بالعين والفم واللسان مع التهاب في الغدد الليمفاوية للرقبة.

وتم تحويل الطفل وحجزه بقسم الأطفال، وعلى الفور تم عمل الفحوصات اللازمة وطلب أشعة إيكو للقلب والتي أكدت تشخيص الطفل بمتلازمة كاوازاكى Kawasaki disease مع بداية تأثر الشرايين التاجية للقلب.

كما تم توفير عقار الأجسام المضادة وباقي الأدوية ومتابعة المريض بواسطة الفريق الطبي لقسم الأطفال حتى يتحسن الطفل، وبإعادة أشعة إيكو تبين تحسن المريض وإنقاذ القلب، وتم خروج المريض بصحة جيدة من المستشفى.