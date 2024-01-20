محافظ الدقهلية: البناء المخالف والتعديات علي أراضي الدولة إهدارا للثروة القومية

قال الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية إن جهود الوحدات المحلية للتصدى للبناء المخالف والتعديات بكافة أشكالها مستمرة.

وأكد "مختار" أن التعديات على الأراضى الزراعية وأراضى الدولة بالبناء المخالف يمثل إهدارا للثروة القومية للدولة مشيرا الي تضافر جهود جميع الاجهزة بالمحافظة للتصدي لها وتطبيق القانون بكل الحزم والحسم حرصا علي حقوق الدولة وحقوق المواطنين.

وتابع "مختار" تقرير جهود الوحدات المحلية لمراكز ومدن تمي الامديد والمنزلة والسنبلاوين وبلقاس وحي غرب والمطرية ونبروه ودكرنس لازالة عدد من حالات التعدي والبناء المخالف ومراجعة تراخيص البناء الصادرة.



في مركز ومدينة تمي الامديد قال المحاسب سيد النخيلي رئيس المركز والمدينة انه تم متابعة تنفيذ أعمال ازالة التعديات على أملاك الدولة تضمنت ازالة حالة تعدى على الرى بناء غرفة على املاك الرى على مساحة 9 متر مربع بناحية حوض الإصلاح وتمت الإزالة في المهد على كامل المسطح واعادة الشئ لاصله وتم اتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفة.



وفي مركز ومدينة المنزلة قال المهندس السيد عبد السلام رئيس المركز والمدينة انه تم متابعة تنفيذ اعمال فك شده خشبيه مخالفة عباره عن 13عمود بارتفاع 2.5متر بدون ترخيص مخالفا بذلك قانون البناء بقرية الطوابره التابعة للوحده المحلية بالعمارنه وتم اتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفة

وفي مركز ومدينة السنبلاوين قال المحاسب أحمد عبد العظيم رئيس المركز والمدينة انه تم متابعة تنفيذ اعمال ازاله لأحد المواطنين بقريه العزاوي حيث قام ببناء سور بلوك بطوب الابيض في الشارع العام أمام منزله متعدي على خط التنظيم بطول4 متر وبارتفاع2 متر كما تم تنفيذ ازاله أخري لأحد المواطنين بقريه العزاوي حيث قام بوضع اتربه وبناء سور بلوك بطوب الابيض الاسمنت في الشارع العام أمام ارض ملكه متعدي على خط التنظيم بطول 3متر وارتفاع 2 متر داخل الحيز العمراني وتمت الازاله الفوريه على نفقة المخالفين وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، كما تم تنفيذ قرارات الإزالة لادارة الري قبلي السنبلاوين على ترعه البكاريه البر الأيمن التابعه للوحده القرويه بالعزاوي قرار الإزالة رقم ١٥٩ لسنه ٢٠٢٣ لمخالفة قطع جسرو زراعته لااحد المواطنين وقرار الإزالة رقم ١٦٠ لسنه ٢٠٢٣ لمخالفه قطع جسر ووضع ماسورة لأحد المواطنين وتم تنفيذ الإزالة علي نفقة المخالفين بإصلاح الجسر وإزالة أسباب المخالفه ووضع اتربه وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.



وفي مركز ومدينة بلقاس قالت غاده الحمادي رئيس المركز والمدينة انه تم متابعة تنفيذ ازالة ووقف حاله مخالفه شروط ترخيص بالتعدي علي خط التنظيم بقريه57 الحفير كما تم متابعه تنفيذ رخص المباني بالكردود الوحده المحليه بالشوامي كما تم ازاله حوائط حامله بالدور الثانى علوى بدون ترخيص بعزبه جمعه ادم بالوحده المحليه بالستامونى وتم اتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفات..

وفي نطاق حي غرب المنصورة قال محمد أميـــن الدمـــرداش رئيس الحى انه تم تنفيذ حملة على كافة المبانى الكائنة بنطاق الحى حيث تمكنت الحملة من أيقاف وأزالة أعمال مخالفة بدور ثامن علوى لعقار مخالف وذلك بالمخالفة لقانون البناء رقم ١١٩ لسنة ٢٠٠٨ ولائحة التنفيذية وتم اتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفة..

وفي مركز ومدينة المطرية قال المحاسب نادر محى الدين بشير رئيس المركز والمدينة انه تم متابعة تنفيذ زالة تعدى بالبناء بالطوب الابيض خارج الحيز على أرض الهيئه العامه للتعمير على مساحة 100 متر مربع بالجسر الواقى وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفة..

وفي مركز ومدينة نبروه قال اللواء أنور عثمان رئيس المركز والمدينة انه تم متابعة تنفيذ اعمال إيقاف وفك الشدة الخشبية لسقف مخالف بعزبة السيد حسين التابعه لبهوت وذلك لعدم وجود ترخيص من الجهه الاداريه المختصة ومخالفة قانون البناء ولائحة التنفيذية وتم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة حيال المخالف وحيال المقاول القائم بالأعمال،كما تم متابعة أعمال البناء القائمه بنطاق المركز والتأكد من التراخيص والوقوف علي الالتزام بتنفيذ رخص البناء ومطابقتها لأرض الواقع وعدم التعدي علي خطوط التنظيم وعدم مخالفة الرسومات الهندسية ، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال اي مخالفات باشراف ومتابعة عاطف سعد نائب رئيس المركز والمدينة.

وفي مركز ومدينة دكرنس قالت الدكتوره آمال بركات رئيس المركز والمدينة انه تم متابعة تنفيذ اعمال إزالة تعدي بالبلوك وسور حديد خارج الحيز العمراني بدكرنس طريق نجير وتم إتخاذ الإجراءات اللازمة طبقاََ للقانون.

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