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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

سعر الدولار في البنك المركزي اليوم 21-1-2024

سعر الدولار
سعر الدولار

سجل متوسط سعر الدولار أمام الجنيه، استقرارا داخل البنك المركزي المصري، محققا حوالي 30.84 جنيه للشراء و 30.93 جنيه للبيع، وذلك مع بداية تعاملات اليوم الأحد الموافق 21-1-2024.

ومع بداية تعاملات اليوم الأحد، أظهر سعر الدولار أمام الجنيه داخل البنوك العاملة داخل السوق المصرية والبالغ عددها 39 بنكا حكوميا وخاصا، استقرارا، بعد أن تراجع مقدار قرشين اثنين رسميا  للمرة الأولي له قبل أسابيع سابقة.

سعر صرف الدولار مقابل الجنيه اليوم الجمعة 19 يناير 2024

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري فى البنوك السبت 20 يناير 2024

أقل سعر

شهد أقل سعر دولار أمام الجنيه استقرارا ؛ ليسجل  نحو 30.75 جنيه للشراء و 30.85 جنيه للبيع داخل 3 بنوك حكومية من بينها “ مصر والأهلي المصري والتنمية الصناعية”.

 

أعلى سعر للدولار 

بينما سجل سعر الدولار أمام الجنيه كأعلى سعر له داخل مصرف أبوظبي الإسلامي ليحقق 30.9 جنيه للشراء و 30.95 جنيه للبيع 

سعر بنوك القطاع الخاص

ووصل سعر الدولار أمام الجنيه في بنوك القطاع الخاص حوالي 30.85 جنيه للشراء و 30.95 جنيه للبيع في بنوك " التجاري الدولي CIB، قطر الوطني الأهلي QNB، المصرف المتحد، المصرف العربي الدولي، الإسكندرية، بلوم، المشرق، الكويت الوطني، الأهلي الكويتي، أبوظبي الأول، كريدي أجريكول، فيصل الاسلامي".

ثاني أعلي سعر 

وصل ثاني أعلي سعر دولار أمام الجنيه نحو 30.88 جنيه للشراء و 30.95 جنيه للبيع في ميد بنك

ارتفاع التضخم 

أرجع البنك المركزي المصري، انخفاض نسبة معدلات التضخم في مصر بصورة طفيفة بنهاية العام الماضي لـ34.2% مقارنة بـ 35.9 % في نوفمبر السابق له بمقدار 1.7% نظرا لحدوث ارتفاع طفيف في عدد من السلع من بينها السجائر بمعدل 62% علي مدار العام الماضي.

قال البنك المركزي في نشرته الشهرية الخاصة بمعدلات التضخم الصادرة عن مؤشرات ديسمبر الماضي؛ إن معدل التضخم الشهري اظهر تراجعا لـ1.3% في الشهر الماضي مقارنة بـ 2.6% في نوفمبر من نفس العام.

وحسبما كشف تقرير البنك المركزي فقد ارتفعت أسعار عدد من السلع  خلال ديسمبر الماضي من بينها الخضراوات والفاكهة الطازجة، والسلع الأساسية، والسجائر والسلع الاستهلاكية والخدمات.

وتضمنت تلك الزيادات، ارتفاعا في أسعار الفاكهة والخضراوات الطازجة بنسبة 3.7% و6.6% على الترتيب ليساهما مجتمعين بنسبة 0.37% من المعدل الشهري للتضخم  بالمخالفة لنمطها الرئيسي، لتزيد بذلك أسعار البطاطس والبصل والخيار.

وصعدت أسعار الأرز الحر بنسبة 10.1% لتساهم بنسبة 0.16% في المعدل الشهري للتضخم وارتفعت أسعار الألبان ومنتجاتها 2.3% لتساهم بنسبة 0.11%.

كما ارتفعت أسعار اللحوم الحمراء بنسبة 1.1% لتساهم بنسبة 0.06%، بجانب السلع الغذائية والأساسية مثل البقول المكرونة والسكر الحر والشاي والقهوة.

وزادت أسعار الخدمات بنسبة 1% والسلع الاستهلاكية من الملابس والمقاهي والمطاعم بنسبة 1.7%، وارتفعت أسعار السلع والخدمات المحددة إداريا بنسبة 0.4% بدعم من أسعار السجائر التي ارتفعت بنحو 62% خلال 2023، بشكل أساسي

طرح شهادات

توقع محمد الإتربي رئيس اتحاد بنوك مصر وبنك مصر، انخفاض التضخم في مصر في العام الحالي 2024 ، مشيرا إلى أن الإجراءات التي تتخذها الدولة مع البنك المركزي ستساهم في خفض التضخم.

وتابع محمد الإتربي ، في تصريحات له أن شهادة 27% تخسر البنك أموال، ونعمل علي التعامل مع هذه المشكلة من خلال شهادات أخرى والعمل على جذب عملاء جداد للبنك وعمولات وودائع.

وتابع محمد الإتربي رئيس اتحاد بنوك مصر وبنك مصر، أن شهادات 25% التي انتهت أتت بحصيلة وصلت إلى نصف تريليون جنيه أي 500 مليون جنيه، لافتا إلى أن انخفاض تحويلات المصريين بالخارج ليس لها تأثير على الاقتصاد، لأنها تدخل إلى البلاد عن طريق غير شرعي.

حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة

قال البنك المركزي  المصري، إن صافي الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر وصل إلى 2.3 مليار دولار في الفترة من يوليو إلى سبتمبر 2023.

وأشار البنك المركزي  عبر تقرير صادر عنه أن الحساب الجاري لمصر يبلغ 2.8 مليار دولار من يوليو إلى سبتمبر 2023 مقابل 3.2 مليار دولار في الربع نفسه من العام السابق.

وكشف البنك المركزي أن إيرادات السياحة في مصر ترتفع إلى 4.5 مليار دولار في الفترة من يوليو إلى  سبتمبر 2023، فيما بلغت إيرادات قناة السويس 2.4 مليار دولار بين يوليو وسبتمبر

أما عن تحويلات المصريين بالخارج، قال البنك المركزي، إنها انخفضت إلى 4.5 مليار دولار بين يوليو وسبتمبر 2023.

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