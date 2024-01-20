إيطاليا: قررنا عدم إرسال المزيد من الأسلحة إلى إسرائيل منذ 7 أكتوبر

قال نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الإيطالي، أنطونيو تاجاني، مساء اليوم السبت، إن بلاده لم ترسل أسلحة إلى إسرائيل منذ السابع من أكتوبر 2023.

وردا على زعيم اليسار في البرلمان الإيطالي، إيلي شلين، الذي طالب إيطاليا بعدم إرسال أسلحة إلى الصراعات في الشرق الأوسط، أجاب “تاجاني” أنه: “بالفعل مع اندلاع الحرب، اتخذت الحكومة الإيطالية قرارا بعدم إرسال المزيد من الأسلحة إلى إسرائيل”.

وقال تاجاني "منذ السابع من أكتوبر قررنا عدم إرسال المزيد من الأسلحة إلى إسرائيل، لذا لا داعي لمناقشة هذه النقطة". وعلى حد قوله فإن "القرار اتخذ وقلنا ذلك في البرلمان".

والجمعة الماضية، قال إيلي شلين إن إيطاليا "يجب أن تتعامل مع مسألة تجنب تأجيج هذه الصراعات، وتجنب إرسال الأسلحة وتصدير الأسلحة إلى الصراعات في الشرق الأوسط، وفي هذه الحالة خاصة إلى إسرائيل".

وفي السنوات الأخيرة، زودت إيطاليا إسرائيل بأنظمة إلكترونية تم تركيبها على طائرات التدريب "لافي" بالإضافة إلى ذلك، زودت إيطاليا إسرائيل بمروحيات تدريب ومعدات للبحرية، بحسب وسائل إعلام عبرية.