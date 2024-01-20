أيمن الرقب: الحرب على غزة مستمرة حتى عام 2025

قال الدكتور ايمن الرقب استاذ العلوم السياسية بجامعة القدس ان اسرائيل دوله خارجة على على القانون ولا تكترث لما يصدر عن المنظمات الدولية ولا تنصاع للقانون الدولي.

واضاف الرقب خلال حواره مع برنامج الحياه اليوم المذاع عبر قناة الحياة تقديم الاعلاميه لبنى عسل ان المحكمة الجنائية الدولية سبق وان ارادت محاكمة الامريكان على جرائم الحرب التي ارتكبت في العراق ولكن المحاكمة لم تتم.

الشعب الفلسطينى

واضاف الاستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس ان ما سيصدر عن محكمة العدل الدولية ضد اسرائيل فهو انتصار للشعب الفلسطيني.

واضاف الدكتور ايمن الرقب ان الاوضاع في غزة وخان يونس غاية في الصعوبة لان بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الاسرائيلي يعتبر أن مسأله الحرب مساله شخصيه كما وزير دفاعه اكد ان الحرب ستستمر حتى 2025.