مساعد وزير المالية: قانون الضرائب الجديد غير معني بفرض أي أعباء

رد الدكتور رامي يوسف، مساعد وزير المالية للسياسات والتطوير الضريبي ، على الإعلان عن قانون الضرائب الجديد، موضحًا أن القانون الجديد الذي تم الإعلان عن طرحه للحوار المجتمعي غير معني بفرض أي أعباء جديدة.

وأوضح "يوسف"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن فكرة القانون الجديد تم عليه حوار مجتمعي وكل المهنيين فضلوا قانون جديد بسبب وجود مشاكل يسببه قانون الضرائب القديم، مشددًا على أن توسيع القاعدة الضريبة وتشجيع الالتزام الطوعي هو عوضًا عن فرض أي ضرائب أو زيادة أي أعباء ضريبية، ولابد أن تكون البيئة ضريبية بسيطة.

التجارة الرقمية

وأضاف أن قانون الضرائب الحالي دخل عليه أكثر من 27 تعديل على مدار الـ20 عام الماضي، مؤكدًا أن هذا القانون مر بأزمات وتطورات كبيرة خلال الـ20 عام وظهور التجارة الرقمية وحدوث طفرات جديدة تطلب تعديلات وتغييرات، ولم يعد مناسبًا لهذا التطور الكبير.

وأشار مساعد وزير المالية للسياسات والتطوير الضريبي ، إلى أن القانون الحالي للضرائب كان جيد مع طرحه في عام 2005.