أحمد موسى يوجه نصيحة مهمة للشعب المصري.. رئيس شعبة المخابز: لا تغيير في سعر الرغيف المدعم | أخبار التوك شو

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية العديد من الموضوعات المختلفة/ ونرصد لكم أبرزها خلال التقرير التالي.

4 صفقات .. متحدث الزمالك يفجّر مفاجآت على الهواء | فيديو

قال أحمد سالم، المتحدث باسم نادي الزمالك، إن إدارة النادي نجحت في حل أزمة قيد اللاعبين بسداد 2 مليون و750 ألف دولار خلال الفترة الماضية.

رئيس شعبة المخابز: لا تغيير في سعر الرغيف المدعم

كشف المهندس عبدالله غراب، رئيس شعبة المخابز باتحاد الغرفة التجارية، حقيقة زيادة أسعار الخبز، موضحا أنه لا مشكلة في الخبز المدعم والذي يباع للمواطن بـ 5 قروش، مشددًا على أنه كان هناك بعض المشاكل والاختلالات وتم التقدم للوزارة ببعض تفاوت الأسعار .

الغرف التجارية: هناك تكالب تاريخي وغير مسبوق على شراء الذهب

علق لطفي محمد رئيس شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية، على ما تشهده أسواق الذهب من اضطرابات سعرية، قائلا: عملية التسعير في الذهب تخضع في أي ظرف إلى 3 عوامل رئيسية مثل سعر الذهب في البورصة العالمية مقوما بالدولار، بالإضافة إلى العرض والطلب الداخلي.

6 مليارات دولار.. مفاجأة بشأن زيادة تمويل صندوق النقد لبرنامج الإصلاح الاقتصادي

أكد فخري الفقي رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن الوفد المصري بقيادة وزير المالية ومحافظ البنك المركزي المصري ناقش مع صندوق النقد الدولي زيادة تمويل برنامج الإصلاح الاقتصادي.

الخارجية: موقف مصر من قضية التهجير واضح وصريح.. فيديو

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية، أحمد أبو زيد إن مصر تبذل كل الجهود لديها على مدار الساعة عند معبر رفح لمساعدة الشعب الفلسطيني.

هل ادعى محمد صلاح الإصابة في مباراة مصر وغانا |طبيب الأهلي يوضح

كشف الدكتور أحمد أبو عبلة، رئيس الجهاز الطبي السابق بالنادي الأهلي، حقيقة ادعاء محمد صلاح الإصابة وخروجه من مباراة مصر وغانا في كأس الأمم الإفريقية.

لازم نخلي بالنا.. أحمد موسى يوجه نصيحة مهمة للشعب المصري على الهواء

أكد الإعلامي أحمد موسى، ضرورة الحفاظ على الدولة المصرية خاصة في ظل مواجهة الدولة للتحديات التي تواجهها .

شاهد.. مشادة على الهواء بين ضيوف عزة مصطفى بسبب الإيجار القديم |فيديو

نشبت مشادة ساخنة على الهواء بين ضيوف الإعلامية عزة مصطفى مقدمة برنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة "صدى البلد"، وهما شريف الجعار المستشار القانوني لاتحاد مستأجري مصر ، ومصطفى عبد الرحمن رئيس ائتلاف ملاك عقارات الإيجار القديم .