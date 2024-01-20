لازم نخلي بالنا.. أحمد موسى يوجه نصيحة مهمة للشعب المصري على الهواء

أكد الإعلامي أحمد موسى، ضرورة الحفاظ على الدولة المصرية خاصة في ظل مواجهة الدولة للتحديات التي تواجهها .

وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" في ناس مش عايزانا نقوم وعايزنا نرجع 100 سنة للخلف".

وتابع الإعلامي أحمد موسى :" لازم نخلي بالنا من بلدنا ولما يبقى عندنا أزمة لازم نتحمل بدل ما نشتم في البلد ليل نهار ".

وأضاف الإعلامي أحمد موسى :" بفضل ربنا بلدنا مش هتضيع ولازم يكون هناك ثقة لدى الشعب بأن مصر قادرة على استكمال مشوار التنمية ".

وأكمل الإعلامي أحمد موسى :" هناك تحديات تحيط بالدولة المصرية"، مضيفا:" الله يكون في عون صاحب القرار ويحفظه ويحميه .