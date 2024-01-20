عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

احتفالية كبرى يحضرها الرئيس.. أحمد موسى: في 25 يناير نحتفل بعيد الشرطة فقط

أحمد موسى
أحمد موسى

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن  الشعب المصري يقدم تحية وشكر وتقدير لكل رجال وزارة الداخلية المصرية على حفظ الأمن والاستقرار داخل البلاد.

 

التاريخ يسطر دور الشرطة الوطني عبر العصور.. وزير الداخلية يسجل كلمة شكر للرئيس بالقصر الجمهوري

لو عايز تجدد رخصة عربيتك.. الداخلية توفر خدمة الترخيص في المولات |تفاصيل

وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :"  اللواء محمود توفيق وزير الداخلية ، توجه مع  أعضاء المجلس الأعلى للشرطة إلى القصر الجمهورى بعابدين، لتسجيل كلمة شكر وتقدير للرئيس عبدالفتاح السيسى وذلك فى إطار الإحتفال بعيد الشرطة 2024 ".

 

وتابع الإعلامي أحمد موسى :"  في يوم 25 يناير نحتفل بعيد الشرطة فقط، وكل الشكر لقيادات وضباط وزارة الداخلية وكل سنة وانتم طيبين ".

 

وأضاف الإعلامي أحمد موسى :" في 25 يناير 2011 كانت فيه خراب في البلد لكن 25 يناير هو عيد الشرطة وأبطال الشرطة اللي ضحوا بأرواحهم في ملحمة الإسماعيلية ".

 

وأكمل الإعلامي أحمد موسى :" وزارة الداخلية قدمت تضحيات كثيرة على مدار تاريخها لحماية الأمن الداخلي "، مضيفا:" يوم الأربعاء المقبل سوف يشهد الرئيس السيسي احتفالية كبرى بمناسبة عيد الشرطة لتوجيه التحية لأبطال الشرطة وتكريم مجموعة من أسر شهداء الشرطة ".

موسى أحمد موسى الداخلية وزارة الداخلية أخبار التوك شو اليوم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حقيقة عودة رمضان صبحي لـ الأهلي واللاعب يصدم الزمالك للمرة العاشرة

صدمة جديدة لـ منتخب مصر قبل 48 ساعة من مباراة الرأس الأخضر

إحنا أحسن من أوروبا.. مساعد وزير التموين يفجر مفاجأة عن السلع في مصر.. ماذا قال؟

بعد طلاق ياسمين عبد العزيز والعوضي..ليلي عبد اللطيف تثير الجدل من جديد

أنزل بالبرنص .. منشور صادم من ياسمين رئيس بسبب حفل joy awards

صدمة للجماهير الحمراء.. أحمد حسن يعلن رحيل نجم الأهلي

بوتين يشارك السيسي في افتتاح مشروع القرن الحادي والعشرين

زواج نجم مسلسل الهيبة من فتاة لاتينية .. شاهد

ترشيحاتنا

لازم نخلي بالنا.. أحمد موسى يوجه نصيحة مهمة للشعب المصري على الهواء

مدبولي يؤكد أهمية العنصر البشري وكفاءته في إدارة مركز السيطرة الوطنية

رسميًا.. 10 فئات محرومة من إجازة الخميس المقبل| اعرف التفاصيل

أحمد موسى: الرئيس السيسي لا يقدم أي تنازلات ويحافظ على مصر واستقرارها|فيديو

الحكومة: الدولة حريصة على مواجهة التحديات رغم الضغوطات

4 أمور تفعلها الملائكة مع الإنسان عند الاحتضار.. أسرار البرزخ


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

8 علامات لو لقيتها فى الطماطم إوعى تشتريها .. تحذير

بفستان مكشوف.. رانيا يوسف تثير الجدل في حفل joy awards |شاهد

بعد خسارة وزنها.. إلهام شاهين تفاجئ متابعيها في حفل joy awards

تصميم مختلف.. ياسمين صبري تثير الجدل بفستانها من حفل joy awards

فيديو

إنت فاضية.. أخو ياسمين عبد العزيز يهاجم بسمة وهبة بسبب طلاق شقيقته

ميمي جمال أول الوافدين لحفل الـ joy awards | فيديو

حقيقة تعرض جورج وسوف لأزمة صحية في السعودية.. فيديوجراف

سرقوا مليون جنيه.. القبض على عصابة كمين الشرطة المزيف في 6 أكتوبر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام ابو الفتح: مطلوب خطة تنفيذية لوثيقة مجلس الوزراء

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عبيد الإخوان 16

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: ألمانيا والإبادة الكيوت

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: النجيبان المحفوظان!

دينا يحيى

دينا يحيي تكتب: "صوت وصورة مجتمعنا العاجز"

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: 100 يوم على الحرب

عمرو نصار

عمرو نصار يكتب: عن الذكاء الاصطناعي والمستقبل

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: التأثير النفسي للحرب على أطفال غزة

اﻟﻤﺰﻳﺪ