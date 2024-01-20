احتفالية كبرى يحضرها الرئيس.. أحمد موسى: في 25 يناير نحتفل بعيد الشرطة فقط

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن الشعب المصري يقدم تحية وشكر وتقدير لكل رجال وزارة الداخلية المصرية على حفظ الأمن والاستقرار داخل البلاد.

وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" اللواء محمود توفيق وزير الداخلية ، توجه مع أعضاء المجلس الأعلى للشرطة إلى القصر الجمهورى بعابدين، لتسجيل كلمة شكر وتقدير للرئيس عبدالفتاح السيسى وذلك فى إطار الإحتفال بعيد الشرطة 2024 ".

وتابع الإعلامي أحمد موسى :" في يوم 25 يناير نحتفل بعيد الشرطة فقط، وكل الشكر لقيادات وضباط وزارة الداخلية وكل سنة وانتم طيبين ".

وأضاف الإعلامي أحمد موسى :" في 25 يناير 2011 كانت فيه خراب في البلد لكن 25 يناير هو عيد الشرطة وأبطال الشرطة اللي ضحوا بأرواحهم في ملحمة الإسماعيلية ".

وأكمل الإعلامي أحمد موسى :" وزارة الداخلية قدمت تضحيات كثيرة على مدار تاريخها لحماية الأمن الداخلي "، مضيفا:" يوم الأربعاء المقبل سوف يشهد الرئيس السيسي احتفالية كبرى بمناسبة عيد الشرطة لتوجيه التحية لأبطال الشرطة وتكريم مجموعة من أسر شهداء الشرطة ".