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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

التاريخ يسطر دور الشرطة الوطني عبر العصور.. وزير الداخلية يسجل كلمة شكر للرئيس بالقصر الجمهوري

وزير الداخلية
وزير الداخلية

توجه اللواء محمود توفيق - وزير الداخلية ، يرافقه أعضاء المجلس الأعلى للشرطة اليوم السبت  إلى القصر الجمهورى بعابدين ، لتسجيل كلمة شكر وتقدير للرئيس عبدالفتاح السيسى وذلك فى إطار الإحتفال بعيد الشرطة 2024 

 وجاء نص الكلمة .

السيد الرئيس / عبدالفتاح السيسى رئيس جمهورية مصر العربية يُشرفنى والمجلس الأعلى للشرطة أن نتقدم لسيادتكم .. بأسمى عبارات التقدير والإعتزاز وأبلغ كلمات التهنئة والإمتنان .. بمناسبة الإحتفال بالذكرى الثانية والسبعين لمعركة الإسماعيلية الخالدة .. والتى جَسد فيها رجال الشرطة أصدق معانى التضحية للوطن بالزود .. عن أمن وآمان شعبه العظيم بكل غالٍ ونفيس .. ليسطر التاريخ للشرطة دورها الوطنى عبر العصور .. واليوم إذ تقود سيادتكم مسيرة ظافرة .. نحو مستقبل أفضل للبلاد .. تمضى مسيرة جهاز الشرطة خلف قيادتكم الحكيمة .. لأداء رسالتها النبيلة .. أكثر فداءً وأعمق عطاءً وأصدق وفاءً . 

 وكل عام وسيادتكم بخير ،،

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الاحتفال بعيد الشرطة الاسماعيلية الرئيس عبدالفتاح السيسي المجلس الأعلى للشرطة جهاز الشرطة دور الشرطة

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