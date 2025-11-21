ينخر في منظومة القيم .. عمر هريدي يثني على مطالب إلغاء تيك توك

أشاد المستشار عمر هريدي بمطالب عدد من المحامين الداعية إلى إلغاء تطبيق "تيك توك" في مصر، مؤكداً أن هذه التحركات تعكس الدور الوطني للمحاماة بوصفها «ضمير المجتمع» والقادرة على التصدي لأي ظواهر تهدد قيمه الأصيلة.

تطبيق تيك توك

وقال هريدي، خلال تصريحات تليفزيونية، إن تطبيق "تيك توك" أصبح «ينخر في منظومة القيم المصرية» عبر نشر محتوى غير لائق ومخالف للأعراف الاجتماعية، مشدداً على أن التصدي لهذه الظواهر واجب وطني تشارك فيه كل مؤسسات الدولة.

الداخلية والنيابة العامة

وأوضح أن وزارة الداخلية والنيابة العامة تقومان بدور بالغ الأهمية في مواجهة هذه المخالفات، حيث عملت الأجهزة المعنية على رصد التجاوزات التي تُنشر عبر التطبيق، كما خصصت أرقامًا للبلاغات والمتابعة، وهو ما اعتبره هريدي «خطوة تُحمد للأجهزة الأمنية والنيابة العامة» في مواجهة المحتوى المسيء وحماية المجتمع.

وأكد المستشار عمر هريدي في ختام تصريحاته أن المحاماة كانت ولا تزال حاضرة في كل زمان ومكان للدفاع عن المجتمع وقيمه، وتبقى صوتًا يقظًا في مواجهة أي تهديد يطال الأخلاق العامة أو الأمن المجتمعي.