أناني .. أمير عبدالحميد يكشف كواليس خلاف زيزو وتريزيجيه داخل المنتخب
سعر صرف الدولار في مصر اليوم الأربعاء 5-11-2025
720 جنيهًا .. انخفاض سعر الجنيه الذهب في مصر
افتتاح مقبرة الملك أمنحتب الثالث بالبر الغربي في الأقصر
إذا كانت لك حاجة عند الله.. «الإفتاء»: بهذا العمل تجد مطلبك
ترامب: الإغلاق الحكومي سبب خسارة «الجمهوريين» انتخابات الولايات
لا ترميها بعد اليوم .. قشور فاكهة تحمل قوة خارقة ضد السرطان | تعرف عليها
لماذا نشعر بالدوار المُفاجئ عند الوقوف؟.. علامات لا تتجاهلها وأسباب صادمة
للي بيفهموا في الكورة .. «الغندور» يطرح تساؤلًا لجمهور الأهلي
انطلاق فعاليات المؤتمر العلمي الدولي السنوى بتمريض القاهرة.. اليوم
حكم الانتقال في كفارة اليمين من الإطعام عند العجز إلى الصيام
عدو ترامب وإسرائيل .. من هو المسلم زهران ممداني حاكم نيويورك الجديد؟
العربي للاقتصاد الرقمي: أمريكا تسعى للسيطرة على تيك توك لحماية أمنها السيبراني

هاني حسين

قال الدكتور عبدالوهاب غنيم، نائب رئيس الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي، إن الحروب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، خصوصًا في القطاع التكنولوجي الرقمي، تصاعدت مؤخرًا، مع تزايد هاجس الأمن القومي والأمن السيبراني الأمريكي مقارنة بالصيني.

وأوضح غنيم، خلال لقاء مع الإعلامية إنجي طاهر، في برنامج "مال وأعمال"، على قناة "إكسترا نيوز"، أن وسائل التواصل الاجتماعي الأمريكية لا تعمل في الصين، إذ تعتمد الصين على منصاتها الخاصة، بينما تنتشر منصات صينية مثل "تيك توك" بشكل واسع في أمريكا، مع نحو مليار و650 مليون مستخدم عالمي، منهم 170 مليون أمريكي، مشيرًا إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب استخدم "تيك توك" خلال الانتخابات الأمريكية، مستفيدًا من 15 مليون متابع.

وأضاف أن الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن حاول إيقاف المنصة أو الاستحواذ عليها خلال فترة رئاسته، معتبرًا أن القلق الأمريكي مرتبط بالتفوق التكنولوجي الصيني، موضحًا أن آخر المباحثات تضمنت اقتراحًا لاستحواذ تحالف من خمس شركات أمريكية، تمثل الحكومة، على "تيك توك" داخل الولايات المتحدة فقط مقابل صفقة تقدر بـ14 مليار دولار، بهدف إدارة خوارزميات المنصة وقواعد بياناتها داخل أمريكا، بما يعزز الأمن السيبراني الأمريكي.
 

