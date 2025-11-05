العربي للاقتصاد الرقمي: أمريكا تسعى للسيطرة على تيك توك لحماية أمنها السيبراني

قال الدكتور عبدالوهاب غنيم، نائب رئيس الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي، إن الحروب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، خصوصًا في القطاع التكنولوجي الرقمي، تصاعدت مؤخرًا، مع تزايد هاجس الأمن القومي والأمن السيبراني الأمريكي مقارنة بالصيني.

وأوضح غنيم، خلال لقاء مع الإعلامية إنجي طاهر، في برنامج "مال وأعمال"، على قناة "إكسترا نيوز"، أن وسائل التواصل الاجتماعي الأمريكية لا تعمل في الصين، إذ تعتمد الصين على منصاتها الخاصة، بينما تنتشر منصات صينية مثل "تيك توك" بشكل واسع في أمريكا، مع نحو مليار و650 مليون مستخدم عالمي، منهم 170 مليون أمريكي، مشيرًا إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب استخدم "تيك توك" خلال الانتخابات الأمريكية، مستفيدًا من 15 مليون متابع.

وأضاف أن الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن حاول إيقاف المنصة أو الاستحواذ عليها خلال فترة رئاسته، معتبرًا أن القلق الأمريكي مرتبط بالتفوق التكنولوجي الصيني، موضحًا أن آخر المباحثات تضمنت اقتراحًا لاستحواذ تحالف من خمس شركات أمريكية، تمثل الحكومة، على "تيك توك" داخل الولايات المتحدة فقط مقابل صفقة تقدر بـ14 مليار دولار، بهدف إدارة خوارزميات المنصة وقواعد بياناتها داخل أمريكا، بما يعزز الأمن السيبراني الأمريكي.

