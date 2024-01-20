6 مليارات دولار.. مفاجأة بشأن زيادة تمويل صندوق النقد لبرنامج الإصلاح الاقتصادي

أكد فخري الفقي رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن الوفد المصري بقيادة وزير المالية ومحافظ البنك المركزي المصري ناقش مع صندوق النقد الدولي زيادة تمويل برنامج الإصلاح الاقتصادي.

وقال فخري الفقي في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" النقاش يدور على زيادة تمويل برنامج الإصلاح الاقتصادي بأكثر من 3 مليارات دولار وهناك تكهنات بأن الزيادة تصل لحوالي 6 مليار دولار ".

وأضاف فخري الفقي:" بعثة صندوق النقد الدولي وصلت مصر وناقشت حاجة مصر لمزيد من التمويل لبرنامج الإصلاح الاقتصادي ".

وتابع فخري الفقي:" بعد المراجعات الحالية لبعثة صندوق النقد الدولي سيكون هناك قرارات بشان قيمة تمويل برنامج الإصلاح الاقتصادي ".

واكمل فخري الفقي:" يجب سد الفجوة بين السعر الرسمي للدولار والسعر الموازي في السوق السوداء ".