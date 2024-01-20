عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

خطة النواب: شهادات الـ 27 % تساهم فى تخفيض معدلات التضخم

فخري الفقي
فخري الفقي

أكد فخري الفقي رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أنه من الضروري استمرار انخفاض معدلات التضخم في الأسواق المصرية .

 

طالبات الاقتصاد المنزلي بتربية نوعية سوهاج يبدعون في ابتكار وجبات غذائية صحية مستدامة

باحث: وثيقة توجهات الاقتصاد المصري تساهم في زيادة الحصيلة الدولارية

 

وقال  فخري الفقي في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :"  البنك المركزي سوف يستمر في فتح الاعتمادات للجهات الحكومية ".

أضاف فخري الفقي:" البنك المركزي يتبع سياسة لامتصاص السيولة التي تجمعها البنوك من شهادات ذات الفائدة 27 %".

 

 وتابع فخري الفقي:" شهادات الـ 27 % تسهم في استمرار انخفاض معدلات التضخم في مصر"، مضيفا:"  وزارة المالية تقوم بزيادة المرتبات والمعاشات ودعم الفئات الأكثر احتياجا ".

 

وأكمل فخري الفقي:" الفاتورة الإلكترونية تسهم في زيادة موارد وزارة المالية وتسهم في تخفيف العبء الضريبي ".

النواب التضخم معدلات التضخم الاقتصاد اخبار التوك شو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حقيقة عودة رمضان صبحي لـ الأهلي واللاعب يصدم الزمالك للمرة العاشرة

الأمطار تضرب.. الأرصاد تحذر من التقلبات الجوية وحالة الطقس خلال الفترة المقبلة

نهاية رحلة الزعيم| عادل إمام يقرر اعتزال الفن ونجله يكشف السبب

صدمة جديدة لـ منتخب مصر قبل 48 ساعة من مباراة الرأس الأخضر

إحنا أحسن من أوروبا.. مساعد وزير التموين يفجر مفاجأة عن السلع في مصر.. ماذا قال؟

رسميًا.. 10 فئات محرومة من إجازة الخميس المقبل| اعرف التفاصيل

صدمة للجماهير الحمراء.. أحمد حسن يعلن رحيل نجم الأهلي

أنزل بالبرنص .. منشور صادم من ياسمين رئيس بسبب حفل joy awards

ترشيحاتنا

جملة رومانسية قدام الكل .. منى زكى تتغزل في أحمد حلمي بـ Joy Awards،

دعاء لقضاء الحاجة بسرعة البرق والرعد.. كلمات لأصعب الحوائج

المركزي: تحسن أرصدة الكمبيالات المخصومة من البنوك لـ79.7 مليار جنيه أغسطس الماضي

قلب الأسواق العالمية.. أحدث موبايل Honor بكاميرا دقة 180 ميجابكسل

أشعلت مواقع التواصل .. فلسطينية تطلق اسم عبدالفتاح السيسي على مولودها بالسويس

هل ادعى محمد صلاح الإصابة في مباراة مصر وغانا |طبيب الأهلي يوضح


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رغم تعبه.. هاني الناظر يقدم حلولا اقتصادية لعلاج الشعر في الشتاء

بسبب لقائه بالسادات في زنزانة. .كيف تحول اعتقال جلال الدين الحمامصي إلى منحة؟

تصميم جريء.. داليا البحيري تثير الجدل بظهورها في حفل joy awards

وصول جورجينا رودريجيز حفل joy awards .. صور

فيديو

إنت فاضية.. أخو ياسمين عبد العزيز يهاجم بسمة وهبة بسبب طلاق شقيقته

ميمي جمال أول الوافدين لحفل الـ joy awards | فيديو

حقيقة تعرض جورج وسوف لأزمة صحية في السعودية.. فيديوجراف

سرقوا مليون جنيه.. القبض على عصابة كمين الشرطة المزيف في 6 أكتوبر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام ابو الفتح: مطلوب خطة تنفيذية لوثيقة مجلس الوزراء

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عبيد الإخوان 16

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: ألمانيا والإبادة الكيوت

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: النجيبان المحفوظان!

دينا يحيى

دينا يحيي تكتب: "صوت وصورة مجتمعنا العاجز"

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: 100 يوم على الحرب

عمرو نصار

عمرو نصار يكتب: عن الذكاء الاصطناعي والمستقبل

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: التأثير النفسي للحرب على أطفال غزة

اﻟﻤﺰﻳﺪ