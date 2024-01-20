خطة النواب: شهادات الـ 27 % تساهم فى تخفيض معدلات التضخم

أكد فخري الفقي رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أنه من الضروري استمرار انخفاض معدلات التضخم في الأسواق المصرية .

وقال فخري الفقي في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" البنك المركزي سوف يستمر في فتح الاعتمادات للجهات الحكومية ".

أضاف فخري الفقي:" البنك المركزي يتبع سياسة لامتصاص السيولة التي تجمعها البنوك من شهادات ذات الفائدة 27 %".

وتابع فخري الفقي:" شهادات الـ 27 % تسهم في استمرار انخفاض معدلات التضخم في مصر"، مضيفا:" وزارة المالية تقوم بزيادة المرتبات والمعاشات ودعم الفئات الأكثر احتياجا ".

وأكمل فخري الفقي:" الفاتورة الإلكترونية تسهم في زيادة موارد وزارة المالية وتسهم في تخفيف العبء الضريبي ".